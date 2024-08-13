Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:49
Jaws filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşamTV’de! Jaws filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Jaws filmi bu akşam Kanal D'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aksiyon türündeki Jaws filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Jws film hakkında merak edilenler…