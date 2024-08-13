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Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:49

Jaws filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşamTV’de! Jaws filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Jaws filmi bu akşam Kanal D'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aksiyon türündeki Jaws filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Jws film hakkında merak edilenler…

Jaws filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşamTV’de! Jaws filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Jaws filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan aksiyon türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini Steven Spielberg'ın üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Jaws filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Jaws filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşamTV’de! Jaws filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

JAWS FİLMİ KONUSU

Jaws, bir sahil kasabasına tehdit oluşturan beyaz köpekbalığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Küçük bir tatil beldesi olan Amity Adası obur, beyaz bir köpekbalığı tarafından ziyaret edilmeye başlanır. Yaşanan birkaç ölüme rağmen belediye başkanının kârı ve turizmi önde tutan tavrı nedeniyle olay fazlaca su yüzüne çıkarılmaz.

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Jaws filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşamTV’de! Jaws filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

İlgililer, konuyu gizlemeye çalışıp konu hakkında konuşmaktan geri kalırlar. Plajın kapatılması başkan tarafından yasaklanır. Bir gün bir çocuk ölümü gerçekleştiğinde ise artık kamu bu köpekbalığını aramak ve bulmak için hazır kıta olacaktır. Steven Spielberg'in döneminin 'eğlence' sineması açısından en değerli yapıtlarından biri olarak kabul edilen filmi, üzerinden geçen zamanla doğru orantılı olarak bir klasiğe ve külte dönüşmüştü.

Jaws filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşamTV’de! Jaws filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

JAWS FİLMİ OYUNCULARI

Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

Jaws filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşamTV’de! Jaws filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
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