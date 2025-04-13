Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi

Jennifer Lopez dünya çapındaki turnesinin Temmuz ayındaki Türkiye duraklarını açıkladı. İstanbul ve Antalya konserleriyle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçının performansları büyük ilgi görüyor. Jennefir Lopez Türkiye konser takvimi ve bilet fiyatları hayranları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? İşte, detaylar.