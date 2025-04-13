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Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
22:05
Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez dünya turnesi "JLO Live In 2025" ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'de konser vereceği haberiyle büyük heyecan yaratan Lopez, bu dev turne kapsamında Antalya ve İstanbul'da sahne alacak. Müzikseverler, "Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte, Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi hakkında detaylar...