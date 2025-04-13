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Haberler Yaşam Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:05

Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez dünya turnesi "JLO Live In 2025" ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'de konser vereceği haberiyle büyük heyecan yaratan Lopez, bu dev turne kapsamında Antalya ve İstanbul'da sahne alacak. Müzikseverler, "Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte, Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi hakkında detaylar...

Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi

Jennifer Lopez dünya çapındaki turnesinin Temmuz ayındaki Türkiye duraklarını açıkladı. İstanbul ve Antalya konserleriyle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçının performansları büyük ilgi görüyor. Jennefir Lopez Türkiye konser takvimi ve bilet fiyatları hayranları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? İşte, detaylar.

Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi

JENNİFER LOPEZ TÜRKİYE KONSERİ NE ZAMAN?

Turnesine; 1 Temmuz'da Türkiye'den başlayacak olan Jennifer Lopez, ilk konserini Antalya'da verecek. Lopez, daha sonra; 4 Temmuz'da İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde sahneye çıkacak.

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Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi

JENNİFER LOPEZ ANTALYA VE İSTANBUL KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Jennifer Lopez'in "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Antalya ve İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri henüz satışa çıkmadı.

Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi

JENNİFER LOPEZ ANTALYA VE İSTANBUL KONSERLERİNİN BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Jennifer Lopez Antalya ve İstanbul konserlerinin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bilet fiyatları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Jennifer Lopez Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi

JENNİFER LOPEZ KONSER TAKVİMİ 2025

1 Temmuz: Antalya

4 Temmuz: İstanbul

13 Temmuz: Madrid

15 Temmuz: Barselona

20 Temmuz: Budapeşte

1 Ağustos: Kazakistan