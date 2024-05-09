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John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
14:32
John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!
John Wick 4 filmi bu akşam TV'de yayınlanması sebebiyle gündemde. Bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan film için araştırmalar başladı. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı 2023 yılında vizyona giren aksiyon ve gerilim türündeki film heyecanla bekleniyor. Peki, John Wick 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?