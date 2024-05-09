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Haberler Yaşam John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 14:32

John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!

John Wick 4 filmi bu akşam TV'de yayınlanması sebebiyle gündemde. Bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan film için araştırmalar başladı. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı 2023 yılında vizyona giren aksiyon ve gerilim türündeki film heyecanla bekleniyor. Peki, John Wick 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!

John Wick 4 filmi konusu ve oyuncularıyla araştırılıyor. yönetmen koltuğunda Chad Stahelski'nin oturduğu filmin senaryosu Shay Hatten ve Michael Finch tarafından kaleme alındı. İşte John Wick 4 filmi konusu, oyuncu kadrosu hakkında detaylar…

John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!

JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?
John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick'in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

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John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!

JOHN WİCK 4 FİLMİ OYUNCULARI
Keanu Reeves,
Donnie Yen,
Bill Skarsgård

John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!

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John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? John Wick 4 bu akşam TV’de!
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