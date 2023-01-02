Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Fantastik macera türündeki Jumanji: Yeni Seviye filmi, bu akşam ATV ekranlarında film severlerle buluşuyor. Jumanji: Vahşi Orman'ın devamı olan Jumanji: Yeni Seviye filminin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor. 2019 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas gibi isimler yer alıyor. Filmi yayın akışında gören izleyiciler, ''Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte filmin detayları...