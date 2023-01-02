Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:47

Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Fantastik macera türündeki Jumanji: Yeni Seviye filmi, bu akşam ATV ekranlarında film severlerle buluşuyor. Jumanji: Vahşi Orman'ın devamı olan Jumanji: Yeni Seviye filminin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor. 2019 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas gibi isimler yer alıyor. Filmi yayın akışında gören izleyiciler, ''Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte filmin detayları...

Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Jumanji: Yeni Seviye filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle araştırılmaya başlandı. 2 Ocak Pazartesi akşamı ATV ekranlarında macera filmi gecesi yaşanacak. Vizyona girdiği dönemde izleyicilerden tam not alan Jumanji film serisinin 3. filmi olan Jumanji: Yeni Seviye, film severlerle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren macera ve aksiyon türündeki filmde, Dwayne Johnson oyunculuğu ile göz dolduruyor. Peki, Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu…

Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

JUMANJİ: YENİ SEVİYE KONUSU

2017 yapımlı "Jumanji: Vahşi Orman"ın devam filmi olan "Jumanji: Yeni Seviye", arkadaşlarını kurtarmak için kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin maceralarını konu ediyor.

Jake Kasdan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu, yönetmen Kasdan ile birlikte Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner imzası taşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Fantastik macera ve aksiyon türlerindeki Jumanji: Yeni Seviye'nin konusu şöyle:

Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesiyle birlikte evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur.

Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Ancak Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?

Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

JUMANJİ YENİ SEVİYE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Oyun dünyası

Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone

Jack Black: Professor Sheldon

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Bethany's avatar.

SON DAKİKA