Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu | Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Jumanji: Yeni Seviye filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle araştırılmaya başlandı. 2 Ocak Pazartesi akşamı ATV ekranlarında macera filmi gecesi yaşanacak. Vizyona girdiği dönemde izleyicilerden tam not alan Jumanji film serisinin 3. filmi olan Jumanji: Yeni Seviye, film severlerle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren macera ve aksiyon türündeki filmde, Dwayne Johnson oyunculuğu ile göz dolduruyor. Peki, Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, Jumanji: Yeni Seviye konusu ve oyuncu kadrosu…