Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV’de!

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK KONUSU NEDİR?

Nublar Adası'ndaki Jurassic World tema parkının kapatılmasının ardından 3 yıl geçmiştir. Dinozorlar, bu adada serbestçe hayatlarını sürdürmektedir. Ancak adadaki volkanın yeniden aktifleşmesi, dinozorların oradan çıkarılmasını zorunlu kılar. Jurassic World'ün eski müdürü Claire Dearing bu amaçla bir kurtarma organizasyonu oluşturur, eski dinozor eğitmeni Owen Grady de ekibe katılır. Amacı, çok sevdiği Blue'yu bulabilmektir. Ancak adaya geldiklerinde çok büyük bir dalaverenin maşası olarak kullanıldıklarını anlarlar. Yakalanan dinozorlar korumaya alınmak yerine satılmaya hazırlanırken, Indoraptor adında hibrit bir dinozor türü dehşet saçmaya başlayacaktır.