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Haberler Yaşam Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:48

Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV'de!

Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edildi. Daha önce beyaz perde de izleyenler veya ilk kez izleyecek olanlar filmin konusuna odaklandı. Jurassic World: Yıkılmış Krallık, J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilim kurgu macera filmidir. İşte, film hakkında merak edilenler...

Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV’de!

Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV'de ekrana gelecek. Saat 20.00'da başlayacak olan film için konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Bu film, 2015 yapımı Jurassic World'ün bir devamı ve Jurassic Park film serisinin beşinci filmidir. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? İşte, detaylar...

Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV’de!

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Barollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall'in olduğu "Jurassic World" filmi bu akşam saat 20:00'da ATV'de!

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Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV’de!

Jurassic World: Yıkılmış Krallık, J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu macera filmi. Bu film, 2015 yapımı Jurassic World'ün bir devamı ve Jurassic Park film serisinin beşinci filmidir. Filmin senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connolly tarafından yazılmıştır.

Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV’de!

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK KONUSU NEDİR?

Nublar Adası'ndaki Jurassic World tema parkının kapatılmasının ardından 3 yıl geçmiştir. Dinozorlar, bu adada serbestçe hayatlarını sürdürmektedir. Ancak adadaki volkanın yeniden aktifleşmesi, dinozorların oradan çıkarılmasını zorunlu kılar. Jurassic World'ün eski müdürü Claire Dearing bu amaçla bir kurtarma organizasyonu oluşturur, eski dinozor eğitmeni Owen Grady de ekibe katılır. Amacı, çok sevdiği Blue'yu bulabilmektir. Ancak adaya geldiklerinde çok büyük bir dalaverenin maşası olarak kullanıldıklarını anlarlar. Yakalanan dinozorlar korumaya alınmak yerine satılmaya hazırlanırken, Indoraptor adında hibrit bir dinozor türü dehşet saçmaya başlayacaktır.

Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV’de!

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI

  • Chris Pratt - Owen Grady
  • Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
  • B. D. Wong - Dr. Henry Wu
  • Toby Jones
  • Rafe Spall
  • Justice Smith - Genç bir bilim insanı
  • Daniella Pineda
  • Ted Levine
  • Geraldine Chaplin
  • James Cromwell