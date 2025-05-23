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Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
16:48
Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam TV'de!
Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edildi. Daha önce beyaz perde de izleyenler veya ilk kez izleyecek olanlar filmin konusuna odaklandı. Jurassic World: Yıkılmış Krallık, J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilim kurgu macera filmidir. İşte, film hakkında merak edilenler...