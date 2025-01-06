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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
16:28
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?
Kabine toplantısı kararları Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek olan yılın ilk toplantısı nedeniyle gündemde. Enflasyon verileri ile bu hafta belli olan zam oranları, emekli ve memur maaşları düzenlemeleri dahil bir çok konu toplantıda ele alınacak. Öte yandan Kabine gündemi içinde yer alan uluslararası ilişkiler terörle mücadele ve iç ve dış siyasete ilişkin araştırmalar da arama motorlarında yer alıyor. İşte, 6 Ocak 2025 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları