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Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:28

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine toplantısı kararları Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek olan yılın ilk toplantısı nedeniyle gündemde. Enflasyon verileri ile bu hafta belli olan zam oranları, emekli ve memur maaşları düzenlemeleri dahil bir çok konu toplantıda ele alınacak. Öte yandan Kabine gündemi içinde yer alan uluslararası ilişkiler terörle mücadele ve iç ve dış siyasete ilişkin araştırmalar da arama motorlarında yer alıyor. İşte, 6 Ocak 2025 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Beştepe görüşmesinin ardından kamera karşısına geçmesi ile açıklanıyor. Kamuoyuna sunulan toplantı notları içinde en kritik iki konu emekli ve memur zammı olacak. İşte bugünkü Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

Kabine Toplantısı bugün (6 ocak 2025 Pazartesi) Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantı saat 15:30'da başladı.

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ

ANA GÜNDEM MADDESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YAPILMASI PLANLANAN ARTIŞ

Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak. Hükümet bu ay içinde konu hakkında yeni bir kanuni düzenleme yapmayı planlıyor. Yapılacak çalışmanın boyutu toplantıda masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Toplantıda, yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İmralı ve DEM Parti ile başlatılan yeni sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için izlenecek politikalar değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine Toplantısı'nda dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmelerin ele alınması ön görülüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak.

İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak.

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