KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 OCAK 2025 | ‘Gözler emekli ve memur zammında!’ Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ

ANA GÜNDEM MADDESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YAPILMASI PLANLANAN ARTIŞ

Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak. Hükümet bu ay içinde konu hakkında yeni bir kanuni düzenleme yapmayı planlıyor. Yapılacak çalışmanın boyutu toplantıda masaya yatırılacak.