Kabine Toplantısı kararları birazdan açıklanacak... Tam kapanma olacak mı, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

BAYRAM'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kamuoyunda en çok dillendirilen konuların başında bayramda tam kapanma geliyor. Vatandaşlar, 'Bayramda tam kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt ararken, Kabine toplantısı kararları ile bu konu da aydınlığa kavuşacak.

Bayramın 9 güne tamamlanıp, 9 gün tam kapanmaya gidilmesi ve vakaların tamamen azaltılması üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bir başka seçenek olarak da 5 günlük bir tam kapanma olabileceği belirtiliyor.

Bugün Kabine toplantısı kararları ile tam kapanma açıklanırsa bayram ile birlikte yaklaşık 3 hafta tam kapanma olmuş olacak.