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Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi
Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
16:50
Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi
Kabine Toplantısı kararları 2 Temmuz Salı günü takip ediliyor. 9. Yargı Paketi, memur ve emekli zammı, torba yasa gibi pek çok konu başlığı araştırmalara konu olurken Bakanlar Kurulu toplantısının beklendiği üzere ekonomi ağırlıklı geçmesi bekleniyor. Toplantı ardından Başkan Erdoğan'ın açıklaması yakın mercek altına alınıyor. Kabine'de değişen yeni bakanlıklar sonrası ilk toplantı gündemde. Peki; Kabine Toplantısı gündeminde neler var, kararlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...