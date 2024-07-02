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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi
Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:50

Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı kararları 2 Temmuz Salı günü takip ediliyor. 9. Yargı Paketi, memur ve emekli zammı, torba yasa gibi pek çok konu başlığı araştırmalara konu olurken Bakanlar Kurulu toplantısının beklendiği üzere ekonomi ağırlıklı geçmesi bekleniyor. Toplantı ardından Başkan Erdoğan'ın açıklaması yakın mercek altına alınıyor. Kabine'de değişen yeni bakanlıklar sonrası ilk toplantı gündemde. Peki; Kabine Toplantısı gündeminde neler var, kararlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan’da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi

Kabine bugün toplanıyor. Beştepe'de bir araya gelecek Bakanlar Kurulu'nun konu başlıkları arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının olması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon öncesinde oldukça kritik olan görüşme için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. En son 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile bekleniyor. İşte, 2 Temmuz bugünkü Kabine Toplantısı gündemi...

Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan’da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine bugün toplanıyor. En son 4 Haziran tarihinde bir araya gelen Bakanlar Kurulu 2 Temmuz Salı günü görüşme yapacak. Masadaki konular ekonomi ağırlıklı.

Toplantının 16.30 sularında başlaması beklenenler arasında.

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Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan’da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi

BEKLENEN KABİNE GÜNDEMİ

Önceki toplantıda sinyalleri verilen 9. Yargı Paketi'ne bu toplantıda da değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun en önemli konusu emekli ve memur zammı olacak.

3 Temmuz günü kesinleşecek 6 aylık enflasyon öncesinde zam oranları değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele ve vergi paketi de görüşülmesi beklenen konular arasında.

Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan’da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi

Diplomatik temaslar, orman yangınları, terörle mücadele gibi konuların da önceki görüşmede de olduğu gibi masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan’da! 2 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

"HAKİM VE SAVCI SAYISI 24 BİN 829'A ULAŞTI"
Hükümet olarak yegane referansımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Milletimiz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı çok net görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir. Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız..

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