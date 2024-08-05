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Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:10

Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak 16 Temmuz tarihinde düzenlenmişti. İnstagram erişim engeli başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler ve ülkenin iç ve dış siyasi gelişmeleri masaya yatırılacak toplantı için bugün gözler Beştepe'ye çevrildi. Kabine Toplantısı gündemi ve konuları için Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…

Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Türkiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra İnstagram engeli de dahil birçok konu bugün kabinenin gündeminde olacak. Peki, 5 Ağustos 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılar

Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Beştepe'deki toplantı'nın 16:00'da başlaması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesini İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması oluşturacak. Suikast sonrası Ortadoğu'da artan gerilimle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik misilleme açıklaması, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masaya yatırılacak.

Artan gerilime karşı Türkiye'nin atabileceği adımlar ve diplomatik ilişkiler de toplantıda görüşülecek konular arasında.

Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Kabine Toplantısının sona ermesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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