Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
11:10
Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak 16 Temmuz tarihinde düzenlenmişti. İnstagram erişim engeli başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler ve ülkenin iç ve dış siyasi gelişmeleri masaya yatırılacak toplantı için bugün gözler Beştepe'ye çevrildi. Kabine Toplantısı gündemi ve konuları için Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…