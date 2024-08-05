Kabine Toplantısı kararları ve konuları 5 Ağustos 2024 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.