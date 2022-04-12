A Haber canlı yayın izle ekranı ile bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını duyuracak. Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olurken öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili müjdenin de yine bugün verilmesi bekleniyor. Bu noktada ise "A Haber canlı yayın ile 12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları A Haber canlı yayın izle ekranı ve kabineden tüm detaylar...