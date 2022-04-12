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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Kabine Toplantısı 12 Nisan 2022 kararları ve sonuçları A Haber canlı yayını ile açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 19:18

SON DAKİKA: Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Kabine Toplantısı 12 Nisan 2022 kararları ve sonuçları A Haber canlı yayını ile açıklanıyor!

A Haber canlı izle... Bugünkü kabine toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Masada gerek ülke ekonomisi gerekse Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi konular yer alırken bayram ikramiyeleri ile ilgili müjdenin de yine bugün verilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Hal böyleyken "A Haber canlı yayın ile 12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda adımlar görüşülecek. İşte 12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları A Haber canlı yayın izle ekranı ve detaylar...

SON DAKİKA: Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Kabine Toplantısı 12 Nisan 2022 kararları ve sonuçları A Haber canlı yayını ile açıklanıyor!

A Haber canlı yayın izle ekranı ile bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını duyuracak. Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olurken öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili müjdenin de yine bugün verilmesi bekleniyor. Bu noktada ise "A Haber canlı yayın ile 12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları A Haber canlı yayın izle ekranı ve kabineden tüm detaylar...

SON DAKİKA: Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Kabine Toplantısı 12 Nisan 2022 kararları ve sonuçları A Haber canlı yayını ile açıklanıyor!

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

AHaber CANLI YAYIN

Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olacak. Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

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SON DAKİKA: Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Kabine Toplantısı 12 Nisan 2022 kararları ve sonuçları A Haber canlı yayını ile açıklanıyor!

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR MASADA

Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar görüşülecek. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.

SON DAKİKA: Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Kabine Toplantısı 12 Nisan 2022 kararları ve sonuçları A Haber canlı yayını ile açıklanıyor!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Kabine Toplantısı 12 Nisan 2022 kararları ve sonuçları A Haber canlı yayını ile açıklanıyor!

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum, iç ve dış güvenlik konuları, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomatik çabalarının sonuçları da mercek altına alınacak.

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