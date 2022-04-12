A Haber canlı izle... Bugünkü kabine toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Masada gerek ülke ekonomisi gerekse Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi konular yer alırken bayram ikramiyeleri ile ilgili müjdenin de yine bugün verilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Hal böyleyken "A Haber canlı yayın ile 12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda adımlar görüşülecek. İşte 12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları A Haber canlı yayın izle ekranı ve detaylar...