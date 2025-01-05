KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? “Gözler Beştepe’de!” Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

23 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla son iki haftayı değerlendirdiler ve talimatları aldılar. 2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı objektif şekilde sorguluyor diğer yandan da gelecek yıla dair yol haritamızı şekillendiriyoruz. Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Çıtayı daima yukarı taşıdık. Hedeflerimiz doğrultusunda azimle ilerliyoruz.