Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? “Gözler Beştepe’de!” Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 23:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 23:01

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? “Gözler Beştepe’de!” Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?

Kabine toplantısı 6 Ocak 2025 kararları ve konuları gündemdeki yerini aldı. Başta emekli ve memur zammı olmak üzere vatandaşlar tarafından toplantının detayları araştırılıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan yeni yılın ilk toplantısında ekonomi, Suriye'deki gelişmeler gibi bir çok konunun yer alması bekleniyor. Gözler programa çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman 2025, saat kaçta? İşte detaylar

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? Gözler Beştepe’de! Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?

6 Ocak 2025 Kabine Toplantısı kararlarıyla bekleniyor. Emekli ve memur zammın belli olmasının ardından gözler Beştepe'ye çevrildi. Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri, ekonomik konular gibi bir çok başlığa yer veren toplantıya dair detaylar araştırılıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, gündeminde hangi maddeler var? İşte detaylar

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? Gözler Beştepe’de! Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılının ilk Kabine Toplantısı'nın 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleşmesi bekleniyor.
Henüz toplantının saati ve tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? Gözler Beştepe’de! Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz hafta belli olan emekli ve memur zammının görüşülmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nda dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmelerin ele alınması ön görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak.

İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? Gözler Beştepe’de! Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

23 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla son iki haftayı değerlendirdiler ve talimatları aldılar. 2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı objektif şekilde sorguluyor diğer yandan da gelecek yıla dair yol haritamızı şekillendiriyoruz. Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Çıtayı daima yukarı taşıdık. Hedeflerimiz doğrultusunda azimle ilerliyoruz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? Gözler Beştepe’de! Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, cumartesi günü genel kurulda 317 evet oyuyla kabul edildi. 2025 bütçesinin ülkemiz, ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gerek cumhurbaşkanı yardımcımız, gerek hazıvne ve maliye bakanımız bütçenin hedeflerini detaylı bir şekilde anlattılar. Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci 2025 yılında ivmelenerek devam edecek.

SON DAKİKA