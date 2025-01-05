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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? “Gözler Beştepe’de!” Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
23:01
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 OCAK? “Gözler Beştepe’de!” Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta, gündeminde neler var?
Kabine toplantısı 6 Ocak 2025 kararları ve konuları gündemdeki yerini aldı. Başta emekli ve memur zammı olmak üzere vatandaşlar tarafından toplantının detayları araştırılıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan yeni yılın ilk toplantısında ekonomi, Suriye'deki gelişmeler gibi bir çok konunun yer alması bekleniyor. Gözler programa çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman 2025, saat kaçta? İşte detaylar