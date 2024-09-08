Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış meseleleri masaya yatırarak değerlendirmelerde bulunuyor. Söz konusu toplantıya ilişkin, Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı yapılacak gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 9 Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler? İşte detaylar.