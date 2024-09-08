Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:08

Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

Son olarak Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü sebebiyle 26 Ağustos'ta Ahlat'ta düzenlenen toplantının ardından yeni Kabine Toplantısı tarihi araştırma konusu oldu. Bu kapsamda Kabine Toplantısı ne zaman olacak, yarın mı gibi sorular yanıt aramaya başladı. Ekonomi ve siyaset başta olmak üzere çeşitli toplumsal meselelerin değerlendirileceği toplantıya dair, Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler gibi sorular mercek altına alınıyor. İşte 9 Eylül 2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında detaylar.

Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış meseleleri masaya yatırarak değerlendirmelerde bulunuyor. Söz konusu toplantıya ilişkin, Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı yapılacak gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 9 Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler? İşte detaylar.

Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

EYLÜL 2024 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ayda 2 defa toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan yeni Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Kabine'nin iki haftalık aranın ardında bu haftaki toplantısını 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkürlerini iletmişti.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

EYLÜL 2024 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinin de toplantıda ele alınması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?
SON DAKİKA