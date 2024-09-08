Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
16:08
Kabine toplantısı ne zaman olacak, yarın mı? Eylül 2024 Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?
Son olarak Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü sebebiyle 26 Ağustos'ta Ahlat'ta düzenlenen toplantının ardından yeni Kabine Toplantısı tarihi araştırma konusu oldu. Bu kapsamda Kabine Toplantısı ne zaman olacak, yarın mı gibi sorular yanıt aramaya başladı. Ekonomi ve siyaset başta olmak üzere çeşitli toplumsal meselelerin değerlendirileceği toplantıya dair, Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler gibi sorular mercek altına alınıyor. İşte 9 Eylül 2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında detaylar.