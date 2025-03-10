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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
08:06
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi
Kabine gündemi emeklinin yakın takibinde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler Külliye'ye çevrildi. Ramazan ayı nedeniyle 2025 emekli bayram ikramiyesi konular arasında yer alacak mı merak ediliyor. Öte yandan başıboş köpek sorununa da Kabine Toplantısı kararları ile değinilmesi bekleniyor. Peki; 10 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?