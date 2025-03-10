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Giriş Tarihi: 10.03.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:06

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Kabine gündemi emeklinin yakın takibinde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler Külliye'ye çevrildi. Ramazan ayı nedeniyle 2025 emekli bayram ikramiyesi konular arasında yer alacak mı merak ediliyor. Öte yandan başıboş köpek sorununa da Kabine Toplantısı kararları ile değinilmesi bekleniyor. Peki; 10 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı kararları yapılan her toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanıyor. Bayram ikramiyesi gibi iç gündemin yanı sıra Suriye, Gazze, Ukrayna gibi noktalarda dış gündemin de masada olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte, beklenen konu başlıkları...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANIYOR!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Mart bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek. Külliye'de bir araya gelecek Bakanlar Kurulu için gündemin emekli bayram ikramiyesi, başıboş köpek sorunu, terörsüz Türkiye ve başıboş köpek sorunu olması beklenenler arasında.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine Toplantısı genellikle 14.30-15.30 saatleri arasında başlıyor.

Kararlar ise akşam saatlerinde Başkan Erdoğan tarafından paylaşılıyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken başlıklar:

"BATI GAZZE SINAVINDA SINIFTA KALMIŞTIR"

Topluma rota çizmekte, insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum bugün budur.

Bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. Batılı kuruluşlar ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır.

"AB'Yİ ÇIKMAZDAN SADECE TÜRKİYE KURTARIR"

Hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan Türkiye'dir. Türkiye'nin tam üyeliğidir. AB bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. AB'yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır. Birliğe yön veren ülkelerin yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya kucak açmayı sürdüreceğiz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart Pazartesi gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

MUHALEFETE TEPKİ

Bizde iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet zihniyeti var. TOGG'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında Sedan modeli de piyasaya sürülecek.

Bugünkü toplantıda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ele aldık. 7 milyar dolar bütçeye sahip projeleri değerlendirdik. Sanayi ve Teknoloji alanında doğru yoldayız. Burada da hedeflerimize ulaşacağız.

Partimizin 12 Ekim'de başlayan Kongre maratonunu tamamladık. Bundan sonra yabancı kabul ve yurt dışı temaslara daha fazla ağırlık vereceğiz. Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul ettik. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yoğunlaştırıldığı dönemde bu ziyaretleri olumlu buluyoruz.

İlk günden beri barışın tesisi için çaba gösterdik. İki ülkeyle de dengeli ilişkiler geliştirdik.