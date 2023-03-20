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Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:44

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

Kabine bugün toplanacak mı, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Deprem konutları, üniversite, öğretmen atama gibi konuların takip edildiği süreçte Bakanlar Kurulu bir araya geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı konuları ve gündemi ile vergi affı başvuruları, 7. Yargı paketi, konut projeleri gibi başlıklar da gündemde. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

Kabine gündemi yine oldukça yoğun olacak. Başkan Erdoğan tarafından alınan kararların açıklanması beklenecek. İki haftada bir gerçekleşen toplantı için Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Son tarihlere göre bugün gerçekleşmesi beklenen toplantıda EYT ardından deprem konutları dikkat çekiyor. Öte yandan öğrencilerin gündeminde de üniversiteler var. 20 Mart Kabine Toplantısı konuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı son dakika bugün toplanıyor. Saat 15.00 – 16.00 sularında başlaması beklenen toplantının gündemi deprem başta olmak üzere oldukça yoğun.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

20 MART KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.

Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması da beklenenler arasında.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

Deprem sonrası aynı bölgede meydana gelen sel felaketi de Kabine Toplantısı gündeminde yerini alacak.

Ekonomi ve dış politika konuları da dikkat çekiyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Borçlar silinecek:

"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."

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