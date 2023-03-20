Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:44

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 20 Mart 2023 bugün Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

Kabine bugün toplanacak mı, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Deprem konutları, üniversite, öğretmen atama gibi konuların takip edildiği süreçte Bakanlar Kurulu bir araya geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı konuları ve gündemi ile vergi affı başvuruları, 7. Yargı paketi, konut projeleri gibi başlıklar da gündemde. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…