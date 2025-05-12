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Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 12:38

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın kararlarını ve sonuçlarını merakla bekliyor. Genellikle 15 günde bir gerçekleştirilen toplantı, son olarak 28 Nisan Pazartesi günü yapılmıştı. Yeni haftaya girerken gözler, Kabine'nin ne zaman toplanacağına çevrildi. Toplantının gündemde öne çıkacak başlıklar da şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu haftaki Kabine'de "Terörsüz Türkiye" hedefi başta olmak üzere; iç güvenlik, ekonomi, emeklilere yönelik düzenlemeler ve dış politika gibi önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları

Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündemi merak ediliyor. Yeni haftaya girerken gözler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Toplantıda en önemli başlıklardan biri "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Ayrıca ekonomi ve iç siyasetle ilgili gelişmeler de ele alınacak. Toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları

KABİNE TOPLANTISI'NIN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak. Toplantının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması öngörülüyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" vizyonu gündemin en öncelikli maddelerinden biri olacak.

Son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri, terör örgütü PKK'nın kongre düzenlemesi ve bu toplantıda silah bırakma kararı almasının beklenmesi. Bu kararla birlikte süreçte iki önemli aşama öne çıkıyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları

İlk aşamada, silahların nasıl ve hangi koşullarda teslim edileceği netleştirilecek. İkinci aşamada ise, Meclis'te gerekli yasal düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

Kabine üyeleri toplantıda bu süreci tüm yönleriyle değerlendirecek, atılacak adımlar ve izlenecek yol haritası üzerinde duracak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES

Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan'dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs'ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.