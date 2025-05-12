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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
12:38
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın kararlarını ve sonuçlarını merakla bekliyor. Genellikle 15 günde bir gerçekleştirilen toplantı, son olarak 28 Nisan Pazartesi günü yapılmıştı. Yeni haftaya girerken gözler, Kabine'nin ne zaman toplanacağına çevrildi. Toplantının gündemde öne çıkacak başlıklar da şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu haftaki Kabine'de "Terörsüz Türkiye" hedefi başta olmak üzere; iç güvenlik, ekonomi, emeklilere yönelik düzenlemeler ve dış politika gibi önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?