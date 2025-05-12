Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı konu başlıkları

Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündemi merak ediliyor. Yeni haftaya girerken gözler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Toplantıda en önemli başlıklardan biri "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Ayrıca ekonomi ve iç siyasetle ilgili gelişmeler de ele alınacak. Toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…