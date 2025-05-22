Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 9 günlük bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda!

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Terörün, şiddetin devreden çıkmasıyla, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni dönemin kapıları açılacaktır. İstihbarat teşkilatımız, diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için bundan sonraki süreci çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. (Terörsüz Türkiye hedefi) Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız" ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan ittifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. Açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu ve şerefli annelerine bir kez daha sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bizler cenneti annelerin ayaklarının altına sermiş bir inancın müntesipleriyiz. Gerek millet gerekse fert olarak annelerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar huzur ve felaha ereceğimizin bilinciyle çalışıyoruz.