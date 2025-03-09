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Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:37

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 2 haftada bir toplanıyor. Bu haftaki Kabine'nin gündeminde pek çok konu bulunuyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2 haftada 1 gerçekleştirilen ve gündemdeki konuların tartışıldığı Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen son Kabine toplantısı 24 Şubat'ta Beştepe'de yapılmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

İki hafta ara ile gerçekleşen Kabine toplantısı yarın yani 10 Mart 2025 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDAN ÖNE ÇIKANLAR

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomiden dış politikaya, sanayiden, güvenliğe kadar birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantımızı tamamladık. Güçlü Türkiye inşamızı sabırla sürdürüyoruz.

Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamaması da bunun başlıca sebeplerindendir. Liberal demokrasi ciddi bir krize girmiştir. Bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen Liberal demokrasi, artık eski gücünü ve etkisini yitirmiştir.

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KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"BATI GAZZE SINAVINDA SINIFTA KALMIŞTIR"

Topluma rota çizmekte, insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum bugün budur.

Bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. Batılı kuruluşlar ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır.

"AB'Yİ ÇIKMAZDAN SADECE TÜRKİYE KURTARIR"

Hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan Türkiye'dir. Türkiye'nin tam üyeliğidir. AB bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. AB'yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır. Birliğe yön veren ülkelerin yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya kucak açmayı sürdüreceğiz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MUHALEFETE TEPKİ

Bizde iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet zihniyeti var. TOGG'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında Sedan modeli de piyasaya sürülecek.

Bugünkü toplantıda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ele aldık. 7 milyar dolar bütçeye sahip projeleri değerlendirdik. Sanayi ve Teknoloji alanında doğru yoldayız. Burada da hedeflerimize ulaşacağız.

"İLK GÜNDEN BERİ BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERDİK"

Partimizin 12 Ekim'de başlayan Kongre maratonunu tamamladık. Bundan sonra yabancı kabul ve yurt dışı temaslara daha fazla ağırlık vereceğiz. Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul ettik. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yoğunlaştırıldığı dönemde bu ziyaretleri olumlu buluyoruz.

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İlk günden beri barışın tesisi için çaba gösterdik. İki ülkeyle de dengeli ilişkiler geliştirdik. Ukrayna yeni sürece dahil edilmeli. Sürecin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye hazırız.

Fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."