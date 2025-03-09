KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"BATI GAZZE SINAVINDA SINIFTA KALMIŞTIR"

Topluma rota çizmekte, insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum bugün budur.

Bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. Batılı kuruluşlar ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır.

"AB'Yİ ÇIKMAZDAN SADECE TÜRKİYE KURTARIR"

Hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan Türkiye'dir. Türkiye'nin tam üyeliğidir. AB bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. AB'yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır. Birliğe yön veren ülkelerin yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya kucak açmayı sürdüreceğiz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.