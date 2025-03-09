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KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
13:37
KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 2 haftada bir toplanıyor. Bu haftaki Kabine'nin gündeminde pek çok konu bulunuyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi