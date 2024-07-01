Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2024: 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, neden kutlanıyor?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 07:12

Resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2024: 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, neden kutlanıyor?

Kabotaj Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 2024 yılı için derlendi. Bu yıl 98. yılını kutlayan bu özel gün denizcilik hakimiyeti adına çok önemli bir yerde bulunuyor. Türk denizciliği tarihinde yıllardır anılan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, tarihte bugün ne oldu gibi sorularla araştırılıyor. Milli bayramlar arasında yer alan 1 Temmuz çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte; en güzel, resimli Kabotaj Bayramı mesajları...

Resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2024: 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, neden kutlanıyor?

2024 Kabotaj Bayramı kutlama mesajları ve sözleri sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Türk denizciliğinde yeni bir sayfa açılmasına olanak tanıyan bu özel günle birlikte Türkiye, kendini bu alanda da geliştirdi. Ülkenin dört bir yanında; çoğunlukla kıyı kesimlerinde düzenlenen kutlamalar başladı. Peki; 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, Kabotaj ne demek, neden kutlanıyor? İşte, detaylar...

Resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2024: 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, neden kutlanıyor?

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, KABOTAJ NE DEMEK?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır.

Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2024: 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, neden kutlanıyor?

Lozan Antlaşması sonrası kabotaj kazanan Türkiye için denizcilikte yeni bir devir başladı. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur.

Resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2024: 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, neden kutlanıyor?

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2024

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...

Resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2024: 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, ne demek, neden kutlanıyor?

''Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.'' -Mustafa Kemal Atatürk

''Mavi Vatan'' ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

SON DAKİKA