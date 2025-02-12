Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza

Ben Sağlık Yönetmeliği değiştikten yaklaşık 6 yıl öncesine kadar Develi'de binlerce sünnet yaptım. 17.07.2024 günü Develi Sağlık Kabinini gayri resmi Sahibi Selçuk Türkmen ve Ruhsat sahibi Safiye Doğan beni telefon ile arayarak 'Hüdai abi sen bu işin pirisin bir gariban aile var sen Safiye'nin yanında dur, bu işi öğret bir bak nasıl yaptığına' şeklinde ricacı oldular" dedi.