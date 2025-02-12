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Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:28
Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza
Son dakika haberi: SABAH'ın ortaya çıkardığı Kayseri'deki merdiven altı kaçak sünnet skandalında 7 yaşındaki F.E.B'nin cinsel organının kangren olarak kesilmesine neden olan sağlık memuru Hüdai Çeliker ile sağlık kabini çalışanı 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı her 3 sanığın ayrı ayrı 7 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.