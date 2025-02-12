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Haberler Yaşam Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:28

Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza

Son dakika haberi: SABAH'ın ortaya çıkardığı Kayseri'deki merdiven altı kaçak sünnet skandalında 7 yaşındaki F.E.B'nin cinsel organının kangren olarak kesilmesine neden olan sağlık memuru Hüdai Çeliker ile sağlık kabini çalışanı 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı her 3 sanığın ayrı ayrı 7 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ali ALTUNTAŞ
Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında babası Yusuf B. tarafından götürüldüğü Develi Sağlık Kabini'ni de yasak olmasına rağmen sünnet edilen 7 yaşındaki F.E.B'nin kangren olan cinsel organı kesilmişti.

Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza

SABAH'ın manşetten duyurduğu olayın ardından 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sağlık kabini Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılırken, Hüdai Çeliker, Safiye Doğan ve Selçuk Türkmen ise tutuklanmıştı.

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Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza

"HÜDAİ SEN BU İŞİN PİRİSİN DEDİLER"

Hazırlanan iddianamede sanıkların birbirlerini suçladıkları görüldü. Sünneti gerçekleştiren sağlık memuru Hüdai Çeliker ifadesinde "Develi Devlet Hastanesinde yaklaşık 25 yıldır görev yapmaktayım. 15 sene ameliyathanede görev yaptım.

Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza

Ben Sağlık Yönetmeliği değiştikten yaklaşık 6 yıl öncesine kadar Develi'de binlerce sünnet yaptım. 17.07.2024 günü Develi Sağlık Kabinini gayri resmi Sahibi Selçuk Türkmen ve Ruhsat sahibi Safiye Doğan beni telefon ile arayarak 'Hüdai abi sen bu işin pirisin bir gariban aile var sen Safiye'nin yanında dur, bu işi öğret bir bak nasıl yaptığına' şeklinde ricacı oldular" dedi.

Kaçak sünnet skandalı hayat karartmıştı! İddianame tamamlandı işte istenilen ceza

SUÇU SAFİYE'YE ATTI

Mağdur aile fertleri ifadelerinde sünneti Hüdai Çeliker'in yaptığını, Safiye Doğan'ın ise çocuğu sünnet sırasında sadece tuttuğunu belirtirken, Hüdai Çeliker ise bunları reddedip, sünneti Safiye Doğan'ın yaptığını iddia etti. Kendisinin sağlık kabinine gözlemci olarak gittiğini belirten Hüdai Çeliker; "Ben aynı gün mesai bitimi sağlık kabinine gittim.

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