HaberlerYaşamKader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...
Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:36Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 08:38
Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...
İstanbulEsenler'de 2 ay önce mutlu bir düğünle evlenen 21 yaşındaki Kader Güler, Esenler'deki evinde elektrik kablosu ile doğalgaza borusuna kendisi asarak ölmüş şekilde bulundu. Eşinden şiddet gördüğünü ve ölmeden önce kendilerine "Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu, Umut" diye mesaj attığını ifade eden Güler'in acılı ailesi ise olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürerek araştırılmasını istediklerini söyledi.