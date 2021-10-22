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Haberler Yaşam Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...
Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 08:38

Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...

İstanbul Esenler'de 2 ay önce mutlu bir düğünle evlenen 21 yaşındaki Kader Güler, Esenler'deki evinde elektrik kablosu ile doğalgaza borusuna kendisi asarak ölmüş şekilde bulundu. Eşinden şiddet gördüğünü ve ölmeden önce kendilerine "Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu, Umut" diye mesaj attığını ifade eden Güler'in acılı ailesi ise olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürerek araştırılmasını istediklerini söyledi.

Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...

Olay geçtiğimiz Pazar günü Esenler'de meydana geldi. 2 ay önce Umut Güler'le evlenen Kader Güler, evinden boğazından elektrik kablosu ile doğalgaz borusuna asılıp intihar etmiş şekilde bulundu.

Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...

Güler'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan saatler sonra annesi ve babasına haber verildi. Genç kadının annesi, babası ve ağabeyi kız kardeşlerinin bir süredir eşinden şiddet gördüğünü ve ölümünden saatler önce ise kardeşine mesaj atarak, "Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut" dediğini söyledi.

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Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...

Aile kızlarının boyunun uzun olduğunu intihar ettiği yerin yüksekliğinin yeterli olmadığını da ileri sürdü. Olayın araştırılmasına isteyen acılı aile kızlarının ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...

Acılı ağabey Emre Güneş, olayın öğlen saatlerinde yaşandığını kendilerine ise gece 3 buçuk gibi haber verildiğini ifade ederek, "Morga bırakıp gitmişler. Aralarında ufak tefek tartışmalar vardı. Son dönemlerde olaylar şiddetlenmişti. Kız kardeşimin sırtında tekme izleri vardı.

Kader Güler 2 aylık evliydi! Şüpheli ölümde korkunç mesaj detayı: Bana bir şey olursa...

Bize mesajlar göndermişti bununla ilgili. Kendisini korumak için telefona kadın koruma acil durum programları indirmişti. Bir de en son kız kardeşime, 'Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut'diye intihar etmeden önce mesaj atmış.

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