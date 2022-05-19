Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması

SON DAKİKA | KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEKİ "RÜŞVET ÇARKI" DİNLEMEDE...

"Rüşvet" operasyonunda şüphelilerin çalışma sistemleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İddialara ve İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre; Rüşvet Çarkı'nı yöneten şebekenin 54 üyesinin Kadıköy Belediyesi'nde görevli olduğu, 48'inin Zabıta Memuru, 6'sının ise Belediye Mühendisi olduğu tespit edildi. İddiaya göre şebeke üyeleri söyle çalıştı: Zabıta Komiserleri; rüşvet alacakları hedef esnafa ve inşaat firmalarının yetkililerine gitti ve eksikleri ile açıklarını tespit ettikten sonra irtibat numaralarını vererek "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi.