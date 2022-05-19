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Haberler Yaşam Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması
Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:25

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması

Son dakika haberleri: CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla çökertilen Sağlam Arkadaş Suç Örgütü ile ilgili emniyetin hazırladığı organizasyon şemasına SABAH ulaştı. Şemanın tepesinde 'örgüt lideri' olarak deneyimli zabıta memuru Abdülkadir K. yer alıyor. İşte birçok ile de sıçrayan CHP'li belediyedeki rüşvet skandalının şoke eden son dakika ayrıntıları...

ARZU KAYA
EMİR SOMER
Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması

Son dakika: Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "Rüşvet" operasyonuyla ortaya çıkan Sağlam Arkadaş Suç Örgütü Yapılanması deşifre edildi. Örgütün şemasına SABAH ulaştı. Denetimlerle yıldırılan ve şebeke üyelerinin baskısıyla rüşvet vermek zorunda kalan bazı kişilerin; verilen banka hesaplarına yaptıkları para transferlerinde açıklama bölümlerine; "Zehir, zıkkım olsun" ve "Hakkımı helal etmiyorum" yazdırdıkları iddia edildi. İşte tepe kadrosu 18 kişiden oluşan örgütün şeması, örgütün lider kadrosu ve yasa dışı faaliyetleri...

Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği Polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. Örgütlü bir şekilde "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan 224 kişinin hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Kocaeli'nde ve Şırnak'ta çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru, 6'sı ise Belediye Mühendisi olan şüphelilerden 194'ü yakalanarak gözaltına alındı.

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Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması

SON DAKİKA | KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEKİ "RÜŞVET ÇARKI" DİNLEMEDE...

"Rüşvet" operasyonunda şüphelilerin çalışma sistemleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İddialara ve İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre; Rüşvet Çarkı'nı yöneten şebekenin 54 üyesinin Kadıköy Belediyesi'nde görevli olduğu, 48'inin Zabıta Memuru, 6'sının ise Belediye Mühendisi olduğu tespit edildi. İddiaya göre şebeke üyeleri söyle çalıştı: Zabıta Komiserleri; rüşvet alacakları hedef esnafa ve inşaat firmalarının yetkililerine gitti ve eksikleri ile açıklarını tespit ettikten sonra irtibat numaralarını vererek "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi.

Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması

Aynı gün akşam saatlerinde Zabıta Memurları; açıkları bulunan ve tespit edilen söz konusu iş yerlerine denetim bahanesiyle gitti. Gündüz irtibat numaralarını bırakan Zabıta Memurları'nı arayan esnaflar "Tamam biz arkadaşlara söylüyoruz. Sen tanıdıksın. Seni ayrı tutup, ayıracağız" cevabını aldı ve verilen banka hesaplarına "Rüşvet" paralarını yatırttı. Rüşvet paralarının, örgütün içerisinde konumlanan Metin D. isimli sivil bir vatandaşın adına olan iki farklı banka hesabına yatırıldığı belirlendi.

Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması

EKİBİN BAŞI BİR ZABITA MEMURU

Haklarında "Rüşvet Vermek" suçundan gözaltı kararı çıkarılan 170 kişinin rüşvet verdikleri için gözaltı listesinde oldukları ifade edildi. Tamamı birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerin ekip başının bir Zabıta Memuru olduğu ifade ediliyor. Esnaflara ekstra problemler çıkardıkları ve rüşvet isteyerek aldıkları tespit edilen ve teknik takip ile dinlenen şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında rüşvet paralarını "Metre" olarak kodladıklarının ve ".. caddesinden kaç metre aldın?" şeklinde konuşmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

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