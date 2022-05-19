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Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması
Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:20
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
07:25
Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında son dakika: İşte örgüt şeması
Son dakika haberleri: CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla çökertilen Sağlam Arkadaş Suç Örgütü ile ilgili emniyetin hazırladığı organizasyon şemasına SABAH ulaştı. Şemanın tepesinde 'örgüt lideri' olarak deneyimli zabıta memuru Abdülkadir K. yer alıyor. İşte birçok ile de sıçrayan CHP'li belediyedeki rüşvet skandalının şoke eden son dakika ayrıntıları...