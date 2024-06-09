Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!

İstanbul Şişli'de yaşayan avukat Ece B. (25) çocukluk arkadaşı olan sevgilisiyle sık sık ayrılıp barışıyordu. İddiaya göre bu ayrılıkların birinde Ece B'nin sevgilisi, Dilara K. adlı bir kadın ile görüştü. Ece B, sevgilisiyle barıştıktan sonra sevgilisinin telefonuna gelen mesaj ile sevgilisinin Dilara K. ile görüştüğünü öğrendi. Öfkelenen genç avukat, Dilara K'nın sevgilisinin yanı sıra sevgilisinin arkadaşıyla da görüştüğünü öğrenince çılgına döndü.