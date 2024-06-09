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Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
13:09
Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!
İstanbul'da avukatlık yapan Ece B. sevgilisine mesaj atan Dilara isimli genç kıza tehdit mesajları yolladı. O mesajlarda, "S..... gibi Yakup'un kapısında bekledin. Senin a..., şizofren hasta…" ifadeleri yer aldı. Gelen mesajlar karşısında şoke olan Dilara K. ise soluğu savcılıkta aldı. İşte kıskanç avukatın yaptıkları…