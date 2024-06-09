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Haberler Yaşam Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 13:09

Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!

İstanbul'da avukatlık yapan Ece B. sevgilisine mesaj atan Dilara isimli genç kıza tehdit mesajları yolladı. O mesajlarda, "S..... gibi Yakup'un kapısında bekledin. Senin a..., şizofren hasta…" ifadeleri yer aldı. Gelen mesajlar karşısında şoke olan Dilara K. ise soluğu savcılıkta aldı. İşte kıskanç avukatın yaptıkları…

ATAKAN IRMAK
Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!

İstanbul Şişli'de yaşayan avukat Ece B. (25) çocukluk arkadaşı olan sevgilisiyle sık sık ayrılıp barışıyordu. İddiaya göre bu ayrılıkların birinde Ece B'nin sevgilisi, Dilara K. adlı bir kadın ile görüştü. Ece B, sevgilisiyle barıştıktan sonra sevgilisinin telefonuna gelen mesaj ile sevgilisinin Dilara K. ile görüştüğünü öğrendi. Öfkelenen genç avukat, Dilara K'nın sevgilisinin yanı sıra sevgilisinin arkadaşıyla da görüştüğünü öğrenince çılgına döndü.

Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!

GENÇ AVUKATTAN KISKANÇLIK MESAJI
Kıskançlık krizine giren Ece B. ve yeni tanıştığı erkeğin, eski sevgilisi Ece B'ye döndüğünü öğrenen Dilara K. önce sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeler yaptı.

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Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!

Bir süre sonra Ece B, Dilara K.'ye mesaj atarak, "Seni ben rezil edeceğim, s..... gibi Yakup'un kapısında bekledin. Senin a..., şizofren hasta, adres yaz bana" şeklinde konuştu.

Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!

Dilara K, aldığı hakaret ve tehdit mesajları sonrası avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kadın avukat sevgilisiyle konuşan kıza öyle bir mesaj attı ki! Okuyanlar şaşkına döndü!

TEHDİT MESAJLARINI ŞİKÂYET ETTİ
Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Dilara K, Ece B'nin kendisine ait numarasını gece geç saatlerde defalarca arayarak rahatsız ettiğini, cevap vermeyince hakaret ve tehdit içerikli onlarca mesaj attığını kaydetti. Dilara K, şahsına yapılan hakaretlere rağmen kendisinin cevap vermeyerek sustuğunu, bu nedenle tehdit edildiğini belirterek, Ece B'nin cezalandırılmasını talep etti.

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