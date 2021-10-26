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Haberler Yaşam Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme
Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 13:51

Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta müşteri hizmetleri uzmanı olarak çalıştığı banka şubesinde, müdürü Turabi K.'nın (49) başına silah dayadığı Melis B. (33), olaydan sonra banka ile ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini sürekli telefonla arayarak tehdit ettiğini öne sürüp, kayıtları mahkemeye sundu. Ayrıca mahkemede tanık olarak dinlenen başka bir banka çalışanı Turabi K.'nin kendisine de silah doğrulttuğunu söyledi.

DHA
Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme

Olay, 22 Temmuz'da özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana geldi. Banka Müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinin silahını alıp Melis B.'nin başına dayadı. Bankanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayın ardından Melis B., Turabi K.'den şikayetçi oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından banka, Turabi K.'nin işine son verdi.

Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme

'Silahla tehdit' suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Turabi K.'nin yargılanmasına dün Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına avukatlar katıldı.

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Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme

Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Melis B.'nin, yaşadığı şehirde mahkeme tarafından alınan ifadesi dosyaya konuldu. Melis B., ifadesinde olay günü para koymak için kasa dairesine indiğini, ardından gelen eski şube müdürü Turabi K.'nin küfürler ederek aşağı indiğini söyledi. Melis B., 'Başka bir arkadaşımız için 'Vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben kafamı çevirdim, daha sonra beni odasına çağırdı, 'Bu olay aramızda kalsın, biz kendi aramızda şakalaşırız, kimseye söylemek yok' dedi.

Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme

'ÖLMEYE, ÖLDÜRMEYE GELİYORUM'

Yaşadıklarının ardından bankanın idari izin vermesi üzerine İstanbul'a gittiğini ifade eden Melis B., olaydan sonra bankadan ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini telefonla sürekli arayarak tehdit ettiğini öne sürdü. Melis B., şöyle devam etti:

Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme

"Ben İstanbul'dayken sanık beni defalarca aradı, her açtığımda tehdit ediyordu. En son aradığında kardeşimle telefonla görüştü. Bu görüşmede 'Ölmeye öldürmeye geliyorum. Melis'i öldüreceğim' diye tehditlerde bulundu. Tehditlerini ispatlamak için sesi kaydettik ve mahkeme dosyasına sunduk. Bu tarihten sonra tehdide dair şikayetçi olduk ve telefon aramaları kesildi. Öncesinde de sanıkla aramızda husumet vardı. Bana küfretmişti, kalem fırlatmıştı."

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