Kadın çalışanın başına silah dayamıştı! O davada yeni gelişme

Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Melis B.'nin, yaşadığı şehirde mahkeme tarafından alınan ifadesi dosyaya konuldu. Melis B., ifadesinde olay günü para koymak için kasa dairesine indiğini, ardından gelen eski şube müdürü Turabi K.'nin küfürler ederek aşağı indiğini söyledi. Melis B., 'Başka bir arkadaşımız için 'Vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben kafamı çevirdim, daha sonra beni odasına çağırdı, 'Bu olay aramızda kalsın, biz kendi aramızda şakalaşırız, kimseye söylemek yok' dedi.



