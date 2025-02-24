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Haberler Yaşam Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:55

Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!

İstanbul Tuzla'da Ahmet K.'yi sosyal medyadan sahte bir kadın profiliyle tuzağa düşüren gençlerin oyunu pes dedirtti. İddiaya göre Enes K., geçen yıl eylülde sahte kadın profiliyle Ahmet K.'ye mesaj atarak buluşma ayarladı. Mekânda buluştuklarında ise Ahmet K.'nin aşk hayali gasp dehşetiyle son buldu. Bıçaklı Enes K., Ahmet K.'ya bıçak çekerek cüzdanını gasbetti. Neye uğradığını şaşıran adam, savcılığa koşarak şikâyetçi oldu. Gaspçı şüpheliye 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte film gibi olayın detayları...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!

İstanbul Tuzla'da meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Enes K. ve 18 yaşından küçük olan arkadaşı Yiğit Ç., iddiaya göre Eylül 2024'te Ahmet K. (45)'yı tuzağa düşürmek için Telegram adlı sosyal medya platformu üzerinden sahte bir kadın profili oluşturdu. Gençler, bu sahte profille Ahmet K.'ya mesaj attı, kadın fotoğrafı gönderip buluşma teklifinde bulundu.

Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!

AŞK HAYALİ DEHŞETLE SON BULDU

Durumdan habersiz olan Ahmet K., bir kadınla tanıştığını ve buluşacağını düşünerek heyecanla teklifi kabul etti. Planladıkları gibi gece saat 23.45'te buluşma mekanına gitti. İddiaya göre planları tıkır tıkır işleyen Enes K. ve arkadaşı, olay yerine önceden giderek saklandı. Ahmet K.'nın geldiğini görünce de ortaya çıkarak bıçak zoruyla Ahmet K.'yı camiye çıkan merdivenlerden yukarı çıkardılar.

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Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!

BIÇAKLI GASP TUZAĞI

Neye uğradığını şaşıran Ahmet K., korkudan ne yapacağını bilemezken iddiaya göre saldırgan gençler bıçakla tehdit ederek Ahmet K.'nın telefonunu ve cüzdanını istedi.

Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!

Çaresiz adam her ne kadar direnmeye çalışsa da Enes K., bıçağı boğazına dayayınca cüzdanını vermek zorunda kaldı. Telefonunu vermemek için gaspçılarla boğuşmaya başlayan Ahmet K., elinden bıçaklansa da telefonunu kurtarmayı başardı.

Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!

"ŞİKAYETÇİ OLURSAN SENİ REZİL EDERİZ"

Yaşananların ardından bıçaklı iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bununla da yetinmeyen gaspçılar Ahmet K.'yı arayarak ve mesaj atarak şikâyetçi olmamasını söyledi.

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