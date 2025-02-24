Kadın profiliyle aşk tuzağı: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!

AŞK HAYALİ DEHŞETLE SON BULDU

Durumdan habersiz olan Ahmet K., bir kadınla tanıştığını ve buluşacağını düşünerek heyecanla teklifi kabul etti. Planladıkları gibi gece saat 23.45'te buluşma mekanına gitti. İddiaya göre planları tıkır tıkır işleyen Enes K. ve arkadaşı, olay yerine önceden giderek saklandı. Ahmet K.'nın geldiğini görünce de ortaya çıkarak bıçak zoruyla Ahmet K.'yı camiye çıkan merdivenlerden yukarı çıkardılar.