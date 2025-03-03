Haberler
Yaşam
Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
15:25
Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...
Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Şüheyda A.'nın (37) eski eşi Özgür Ç. (43) tarafından tabancayla vurulan Faruk Öksüzoğlu (42), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı tartışmada yaralanan Şüheyda A.'nın tedavisi sürerken, Özgür Ç. ise yakalanıp, gözaltına alındı.