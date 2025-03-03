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Haberler Yaşam Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 15:25

Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...

Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Şüheyda A.'nın (37) eski eşi Özgür Ç. (43) tarafından tabancayla vurulan Faruk Öksüzoğlu (42), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı tartışmada yaralanan Şüheyda A.'nın tedavisi sürerken, Özgür Ç. ise yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'taki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Şüheyda A., dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu ile oturdukları apartmanın bahçesine çıktıklarında boşandığı Özgür Ç. ile karşılaştı.

Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...

BİRİNİ BACAĞINDAN BİRİNİ GÖĞSÜNDEN YARALADI

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti. Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı.

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Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...

PEŞPEŞE ATEŞ ETTİ ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

İkili kanlar içinde yere yığılırken, Özgür Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...

ŞÜHEYDA AKIN'IN İSE SAĞLIK DURUMU İYİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Faruk Öksüzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...

EVDE BULUNMASINDAN ÇOCUKLARI RAHATSIZ OLUYORMUŞ

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür Ç.'nin, velayeti kendisinde olan 3 çocuğunun, annelerine ziyarete gittiklerinde Faruk Öksüzoğlu'nun evde bulunmasından rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğünü söylediği belirtildi.