Kadının eski kocası tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi pes dedirtti: Bu yüzden yaptım...

BİRİNİ BACAĞINDAN BİRİNİ GÖĞSÜNDEN YARALADI

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti. Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı.