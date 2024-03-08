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Haberler Yaşam KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 🌸💌 Resimli, kısa, uzun, özel ve anlamlı seçenekleri ile Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:29

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 🌸💌 Resimli, kısa, uzun, özel ve anlamlı seçenekleri ile Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları gündemde. Kadının ekonomik, siyasi, ve sosyal yaşamdaki yerine ve haklarına dikkat çekmek isteyen kişiler sosyal medya mecralarından paylaşımlar yapıyor. Bu özel günde seviliye, eşe, anneye, arkadaşa dileklerini iletmek isteyen kişiler Dünya Kadınlar Günü mesajları paylaşımları yapıyor. İşte, en yeni, duygusal, uzun ve kısa resimli Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 🌸💌 Resimli, kısa, uzun, özel ve anlamlı seçenekleri ile Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Varlıklarıyla dünyayı bambaşka bir yer haline getiren, mücadeleleriyle asırlarca konuşulan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. 8 Mart tarihi geçmişte çok acı olayların kaynağı olsa da günümüzde Kadınlar Günü dünyanın birçok yerinde çeşitli organizasyonlar eşliğinde kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günde Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal mecralarda 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte, eşe, dosta, sevgiliye, arkadaşa, anneye göndermek için Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 🌸💌 Resimli, kısa, uzun, özel ve anlamlı seçenekleri ile Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."

" Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır."

"Dünyada her şey kadının eseridir."

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır."

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KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 🌸💌 Resimli, kısa, uzun, özel ve anlamlı seçenekleri ile Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır."

"Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım."

"Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. "

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 🌸💌 Resimli, kısa, uzun, özel ve anlamlı seçenekleri ile Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz."

"Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!"

"Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun."

"Dünya'mızı", varlıklarıyla güzelleştiren, emekleriyle zenginleştirenlerin "Kadınlar Günü" kutlu olsun."

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 🌸💌 Resimli, kısa, uzun, özel ve anlamlı seçenekleri ile Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

"Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun."

"Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

"8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum."

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