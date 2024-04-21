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Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
11:14
Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!
Balıkesir'de bedensel engelli T.Ö., akılalmaz bir plana imza attı. Çanta içine yerleştirilmiş gizli kamera düzeneğini hastanedeki kadınlar tuvaletine bıraktı. 4 yıl boyunca yüzlerce kadının görüntülerini kaydeden T.Ö.'nün tuzağını bir hemşirenin dikkati ortaya çıkardı!