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Haberler Yaşam Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 11:14

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!

Balıkesir'de bedensel engelli T.Ö., akılalmaz bir plana imza attı. Çanta içine yerleştirilmiş gizli kamera düzeneğini hastanedeki kadınlar tuvaletine bıraktı. 4 yıl boyunca yüzlerce kadının görüntülerini kaydeden T.Ö.'nün tuzağını bir hemşirenin dikkati ortaya çıkardı!

GÖKHAN DAĞLI
Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!

Şaşkına çeviren olayın adresi Balıkesir Bandırma'ydı. Bir hemşirenin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark edip durumu polise ihbar etmesi sonucu, hazırlanan gizli kamera düzeneği ortaya çıktı.

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!

POLİS ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Polis ekipleri, daha sonra gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan şüphelinin kimlik tespitini yaptı. Günün nöbetçi savcısından alınan talimat doğrultusunda, şüpheli T.Ö. gözaltına alındı.

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Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: 4 YIL BOYUNCA İZLEMİŞ!

Gözaltına alınan şüpheli T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti.

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!

Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu da beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı.

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı: 4 yıl boyunca yüzlercesini kaydetmiş!

T.Ö.'nün sorgusunun ardından tutuklandığı bildirilirken konu ile ilgili tahkikat ise devam ediyor. Olayın içinde bulunan başka şüphelilerin de olup olmadığı araştırılıyor.

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