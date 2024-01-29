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Haberler Yaşam Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:23

Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!

Kayseri'de kargocu Erkan T., iddiaya göre para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp görüntüye çekti. Güzel dediklerine 500 TL, çirkin dediklerine 250 TL ödedi! Hakkında yürütülen soruşturmada verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası fazla olduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi. Sapık kargocuya iyi hal indirimi uygulanması ise dikkat çekti.

DHA
Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3'üncü duruşmasına sanık Erkan T., 'müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!

İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ
Sanık Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Bozkurt itiraz dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkilinin anayasal haklarının zedelendiği gerekçesiyle ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.


Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezada, ilgili kanun maddelerindeki alt ve üst sınırlar arasında takdir hakkının kullanılmasının gerektiği ve bu kapsamda alt sınırdan makul oranda uzaklaşılması yerine soyut ve yetersiz gerekçeyle ve fiil ile orantılı olmayacak biçimde fazla ceza tayin edildiğini belirtti. Ceza Dairesi, dosyayı yeniden yargılama yapılması için tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!

CEZASI 1,5 YILA İNDİ
Bozma kararı sonrası Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Erkan T. duruşmaya katılmazken, avukatı Bozkurt salonda hazır bulundu. Bozma kararına aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirten Avukat Bozkurt, "Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilin bu videoları, kendi telefonunda taşıdığına dair dosyada veri yoktur. Bu nedenle bu suçtan beraatini istiyoruz" dedi. Mahkeme hakimi, Erkan T.'yi, 'müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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