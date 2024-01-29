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Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:23
Kadınları falakaya yatırmıştı! Sapık kargocu hakkında şoke eden karar: İyi hal uygulandı!
Kayseri'de kargocu Erkan T., iddiaya göre para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp görüntüye çekti. Güzel dediklerine 500 TL, çirkin dediklerine 250 TL ödedi! Hakkında yürütülen soruşturmada verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası fazla olduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi. Sapık kargocuya iyi hal indirimi uygulanması ise dikkat çekti.