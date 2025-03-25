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Haberler Yaşam Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:51

Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?

Ramazan ayının 27. günü olarak idrak edilen Kadir Gecesi 2025 yılında 26 Mart tarihine denk geliyor. Bu özel günde ibadetlerine yoğunlaşacak İslam alemi günün mahiyetini anlamak adına dini kaynaklara başvuruyor. Kadir Gecesi kandil mi, bugün kandil mi gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına bakılıyor. İşte, Kadir Gecesi anlamı ve önemi...

Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?

Kadir Gecesi kandil mi sorusu merak ediliyor. İslam dininde yer alan 5 mübarek gecenin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu geceler arasında yer alan 'leyle-i Kadr' de Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başladığı gece olarak dikkat çekiyor. Peki, bugün kandil mi, Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir?

Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?

KADİR GECESİ İDRAK EDİLİYOR!

Diyanet takvimine göre Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilen Kadir Gecesi 2025 yılında 26 Mart günü gerçekleşecek.

Çarşamba gününe denk gelen bu özel tarih için ibadet planları çıkarıldı.

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Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Müslümanlar için özel olan 5 gece arasında yer almasıyla 'bugün kandil mi' sorusunu araştırmaya çıkanlar için soru şöyle cevaplanıyor:

İslam dininde geçen 5 mübarek gece Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılarak minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Bunlar Mevlid, Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir geceleridir.

Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?

KADİR GECESİ NASIL TAYİN EDİLDİ?

Diyanet tarafından Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler şöyle açıklanıyor:

Kadir Gecesi Kur'ân'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).