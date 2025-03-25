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Kadir Gecesi kandil mi? Günün anlam ve önemi idrak ediliyor! Bugün kandil mi, yarın Kadir Gecesi mi?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
11:51
Ramazan ayının 27. günü olarak idrak edilen Kadir Gecesi 2025 yılında 26 Mart tarihine denk geliyor. Bu özel günde ibadetlerine yoğunlaşacak İslam alemi günün mahiyetini anlamak adına dini kaynaklara başvuruyor. Kadir Gecesi kandil mi, bugün kandil mi gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına bakılıyor. İşte, Kadir Gecesi anlamı ve önemi...