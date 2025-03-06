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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:23
2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı. Bu yıl da bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olarak idrak edilecek. Müslümanlar, bu özel geceyi Kur'an okumaları, namazlar ve dualarla geçirecek. Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?