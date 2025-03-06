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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:23

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı. Bu yıl da bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olarak idrak edilecek. Müslümanlar, bu özel geceyi Kur'an okumaları, namazlar ve dualarla geçirecek. Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi

Ramazan ayında büyük bir manevi değer taşıyan Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içeresinde idrak edilecek. Müslümanlar, bu kutlu gecede ibadetlerini yerine getirerek, Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketinden faydalanmayı umuyor. Bu özel gece, Ramazan ayının en kıymetli anlarından biri olarak kabul ediliyor.Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN?
1 Mart itibarıyla başlayan Ramazan ayı 29 gün sürecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NEDİR, ANLAMI NE?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİNDE NE OLMUŞTUR?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.