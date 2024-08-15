Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:15
KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır'ın sağlığı nasıl, son durumu ne?
Geçtiğimiz Mart ayında beynindeki damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağ kol ve sağ bacağında felç geliştiği öne sürüldü. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sevenleri usta sanatçı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri merak edip yakından takip etmekte. Kadir İnanır'ın sağlığı nasıl, son durumu ve gelişmeler ne?