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Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:15

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır'ın sağlığı nasıl, son durumu ne?

Geçtiğimiz Mart ayında beynindeki damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağ kol ve sağ bacağında felç geliştiği öne sürüldü. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sevenleri usta sanatçı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri merak edip yakından takip etmekte. Kadir İnanır'ın sağlığı nasıl, son durumu ve gelişmeler ne?

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır’ın sağlığı nasıl, son durumu ne?

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Yakınlarını ve sevenlerini korkutan usta Yeşilçam oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar ve gelişmeler yaşandı.

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır’ın sağlığı nasıl, son durumu ne?

KADİR İNANIR NEDEN RAHATSIZLANDI?

Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti. Durumunun iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen oyuncunun yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmişti. 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınan İnanır, taburcu edilmişti.

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KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır’ın sağlığı nasıl, son durumu ne?

USTA OYUNCUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın felç geçirdiği hatta ağır konuşmaya başladığı iddia edildi. Hastanede tedavisine devam edilen Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, bu haberleri yalanladı.

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır’ın sağlığı nasıl, son durumu ne?

Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Kural, "Kadir'in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir'in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen" dedi.

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır’ın sağlığı nasıl, son durumu ne?

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve olumlu gelişmelerin yaşandığı sevenlerine duyuruldu.

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