KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON GELİŞME! Yeşilçam’ın usta ismi İnanır’ın sağlığı nasıl, son durumu ne?

Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Kural, "Kadir'in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir'in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen" dedi.