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Haberler Yaşam Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:10

Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni çalışma arkadaşları alacaklarına dair müjdeyi verdi. Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı kadro dağılımı ve branşları belli olurken birçok meslek adayı başvuru sürecini merak ediyor. Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanı kapsayan süreçte gözler duyurulara dönmüş durumda. Peki; 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı, başvurular ne zaman, belli oldu mu?

Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru ilanı takip edilirken merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında çalışacak personelin kadro dağılımı paylaşıldı. Bakan Bolat 'ailemizi genişletiyoruz' diyerek paylaştığı duyuruda personelin ne kadarının sözleşmeli veya kadrolu olacağını da paylaştı. Peki; Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?

Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?

BAKAN ÖMER BOLAT PAYLAŞTI: AİLEMİZİ GENİŞLETİYORUZ!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 988 personel alımı müjdesini şöyle verdi:

"Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz!

- 865 sözleşmeli personel

- 123 kadrolu personel

Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz!"

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Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel bakanlık bünyesinde çalışmak üzere işe başlayacak.

Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru detayları henüz netleşmedi. Bakanlığın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından gelecek duyurular bekleniyor.

İşte personel alımının yer aldığı paylaşım:

Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?