Haberler
Yaşam
Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
08:10
Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni çalışma arkadaşları alacaklarına dair müjdeyi verdi. Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı kadro dağılımı ve branşları belli olurken birçok meslek adayı başvuru sürecini merak ediyor. Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanı kapsayan süreçte gözler duyurulara dönmüş durumda. Peki; 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı, başvurular ne zaman, belli oldu mu?