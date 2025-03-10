Bakan Ömer Bolat paylaştı! 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, kadrolar nasıl?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru ilanı takip edilirken merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında çalışacak personelin kadro dağılımı paylaşıldı. Bakan Bolat 'ailemizi genişletiyoruz' diyerek paylaştığı duyuruda personelin ne kadarının sözleşmeli veya kadrolu olacağını da paylaştı. Peki; Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?