Haberler
Yaşam
"Kafayı yemiş! Parayı harcayacak yer bulamıyor" dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı! Talep çığ gibi...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
17:08
"Kafayı yemiş! Parayı harcayacak yer bulamıyor" dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı! Talep çığ gibi...
Ağrı'da hayvancılık sektöründe bir ilke imza atan İbrahim Akkurt, kentin zorlu iklim şartlarına rağmen Ağrı Dağı eteklerine kurduğu çiftlikte yetiştiricilik yaparak Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılamak için hızla büyüyor. Kendisine "Sen kafayı yemişssin! Parayı harcayacak yer bulamıyorsun" dediklerini söyleyen Akkurt başarı hikayesini anlatıyor. İşte haberin detayları...