"Kafayı yemiş! Parayı harcayacak yer bulamıyor" dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı! Talep çığ gibi...

Şu an işletmede 159 adet deve kuşu bulunmakta. Bunların içinde hem damızlık hem de etlik amaçla beslenen deve kuşları var. Deve kuşlarının boyları 2 ile 3 metre arasında değişiyor. Tüyü, derisi ve eti çok kıymetli. Bu nedenle hem ticari hem de insan sağlığı açısından değerli bir ürün. Özellikle tüyleri giyim sektöründen önemli bir unsur olarak kullanılmış. Tüm dünyada yetiştiriciliği yapılmakta.