Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:37

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı

İslamiyet'i reddeden, Allah'a şirk koşan kafirlere karşı indirildiği bilinen Kafirun Suresi Mekke döneminde nüzul olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasında yer alan bu surenin mana derinliği ve faziletleri oldukça kapsamlıdır. Bu nedenle Kafirun Suresi okunuşu ve meali iyi idrak edilmelidir. İşte Kafirun Suresi Türkçe anlamı, meali ve Arapça yazılışı.

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı

İlk ayeti dolayısıyla Kulya Eyyühel Kafirun Suresi olarak da adlandırılan bu surede Allah'a ortak koşulmaması gerektiği vurgulanmaktadır. İnkarcı kimselerin davranışlarına karşı indirilen bu sure, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) namazlarda sıklıkla okuduğu surelerdendir. Kafirun Suresi okunuşu ve Arapça yazılışı birlikte değerlendirilmeli, Türkçe anlamı ve meali iyi kavranmalıdır.

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı

Kafirun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Kul yâ eyyühel kâfirûn

2. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

3. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

4. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

5.Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

6. Leküm dînüküm veliye dîn

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı

Kafirun Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
1. De ki: "Ey Kâfirler!"

2. "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem."

3. "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."

4. "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim."

5. "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."

6. "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı

Kafirun Suresi Kaç Ayet?

Kafirun Suresi Mekke döneminde indirilen surelerden biridir. 6 ayetten oluşmaktadır. Bu sure ismini inkarcılar anlamında bir kelime olan kafirun kelimesinden almaktadır. İslam dinini inkar eden ve bu konuda sorun çıkaran kişilere karşı olarak indirilen surelerdendir.

Kafirun Suresi Kaçıncı Cüz ve Sayfada Bulunur?

Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 603. Sayfasında yer alan bir suredir. Bu süre aynı zamanda 30. Cüz içerisinde bulunur. Bununla birlikte mushaftaki sıralaması ise 109'dur. İniş sırasına göre ise 18. Sırada yer alan bir suredir.

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı

Kafirun Suresi Faziletleri

6 ayetten oluşan Kafirun Suresi Müslüman alemi açısından oldukça önemli sureler arasında yer alır. Bu sure Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in namazlarında oldukça sık okuduğu sureler arasında yer alır. Bazı rivayetlere göre de hem akşam hem de sabah namazı sünnetlerinde ve tavaf namazında okuduğu bilinmektedir. Peygamber Efendimiz bu surenin okuyanları şirk inancına sapmaktan koruduğunu belirttiği bilinmektedir.

SON DAKİKA