KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı

Kafirun Suresi Kaç Ayet?

Kafirun Suresi Mekke döneminde indirilen surelerden biridir. 6 ayetten oluşmaktadır. Bu sure ismini inkarcılar anlamında bir kelime olan kafirun kelimesinden almaktadır. İslam dinini inkar eden ve bu konuda sorun çıkaran kişilere karşı olarak indirilen surelerdendir.

Kafirun Suresi Kaçıncı Cüz ve Sayfada Bulunur?

Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 603. Sayfasında yer alan bir suredir. Bu süre aynı zamanda 30. Cüz içerisinde bulunur. Bununla birlikte mushaftaki sıralaması ise 109'dur. İniş sırasına göre ise 18. Sırada yer alan bir suredir.