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KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:37
KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU, Kafirun Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Arapça Yazılışı
İslamiyet'i reddeden, Allah'a şirk koşan kafirlere karşı indirildiği bilinen Kafirun Suresi Mekke döneminde nüzul olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasında yer alan bu surenin mana derinliği ve faziletleri oldukça kapsamlıdır. Bu nedenle Kafirun Suresi okunuşu ve meali iyi idrak edilmelidir. İşte Kafirun Suresi Türkçe anlamı, meali ve Arapça yazılışı.