Haberler
Yaşam
Kağıthane'de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
10:50
Kağıthane'de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı
İstanbul- Kağıthane'de sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen otomobil kaymaya başladı. Araç sahibi Emine Ö. camdan içeri atlayıp el frenini çekmek istedi; ancak başarılı olamadı. Araç kaldırma çarparak takla attı. Emine Ö. hafif şekilde yaralanırken, sokağa giren bir başka sürücü ise aracın kendi otomobiline çarpmasından geri manevra yaparak kurtuldu. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.