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Haberler Yaşam Kağıthane'de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 10:50

Kağıthane'de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı

İstanbul- Kağıthane'de sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen otomobil kaymaya başladı. Araç sahibi Emine Ö. camdan içeri atlayıp el frenini çekmek istedi; ancak başarılı olamadı. Araç kaldırma çarparak takla attı. Emine Ö. hafif şekilde yaralanırken, sokağa giren bir başka sürücü ise aracın kendi otomobiline çarpmasından geri manevra yaparak kurtuldu. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA
Kağıthane’de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı

Olay, 7 Mart Cuma günü saat 11.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin önüne gelen Emine Ö. 34 HCB 906 plakalı otomobilini park etti.

Kağıthane’de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı

Ardından araçdan inen kadın, evine doğru yöneldi ancak el freni çekilmeyen araç bir anda kaymaya başladı. Bunu fark eden kadın, kayan otomobilin açık olan camından içeri atlayarak aracı durdurmak istedi.

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Kağıthane’de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı

Kadın direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı sırada kaldırıma çarpan araç takla atarak devrildi.

Kağıthane'de el freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı | Video

Kağıthane’de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı

CAMDAN ATLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI

Kazada hafif yaralanan Emine Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kağıthane’de korku dolu dakikalar! El freni çekilmeyen otomobil kayarak takla attı

Çalışmaların adından takla atan otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.