KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Kahramanamaraş deprem haberi son dakika gündemde. Merkez üssü Göksün olan deprem için son dakika Afad uyarısı geldi. Vatandaşlar depremin büyüklüğü, şiddeti ve derinliği hakkında araştırmaya koyuldu. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?