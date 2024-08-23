Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
15:18
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Afad son dakika uyarısı ile Kahramanmaraş deprem haberi vatandaşların gündeminde. Afad ve Kandilli'nin son dakika verileri ile tüm depremler anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. İrili ufaklı tüm depremleri kaydeden sistemde günün korkutan haberi Kahramanmaraş'tan geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında tüm sarsıntılar ilgiyle takip ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, detaylar…