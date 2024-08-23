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Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:18

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Afad son dakika uyarısı ile Kahramanmaraş deprem haberi vatandaşların gündeminde. Afad ve Kandilli'nin son dakika verileri ile tüm depremler anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. İrili ufaklı tüm depremleri kaydeden sistemde günün korkutan haberi Kahramanmaraş'tan geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında tüm sarsıntılar ilgiyle takip ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, detaylar…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Kahramanamaraş deprem haberi son dakika gündemde. Merkez üssü Göksün olan deprem için son dakika Afad uyarısı geldi. Vatandaşlar depremin büyüklüğü, şiddeti ve derinliği hakkında araştırmaya koyuldu. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.59'da Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-23
Saat:14:59:45 TSİ
Enlem:37.8625 N
Boylam:36.28778 E
Derinlik:7.05 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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