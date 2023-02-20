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Haberler Yaşam Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:23

Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Halk arasındaki kısa adıyla Maraş olarak bilinen, 7 Şubat 1973'te kahraman unvanıyla Kahramanmaraş olarak değiştirilen Kahramanmaraş, Türkiye'de yer alan illerden bir tanesidir. Batısında Kayseri ve Adana, Güneyinde Gaziantep ve Osmaniye, Kuzeyinde Sivas illeri yer almasından dolayı önemli bir noktada yer almaktadır. Kahramanmaraş'ta bulunan termik santraller Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %14'ünü karşıladığını söyleyebiliriz. Dövme dondurması, tarhanası ve biberi ile de meşhur olan Kahramanmaraş her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Eğer Kahramanmaraş'ı gezmek istiyorsanız tam size göre bir liste hazırladık. İşte Kahramanmaraş gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Geçmişte Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular gibi birçok büyük devletin merkezi olan ve tarihe adını "Kahraman" olarak yazdıran Kahramanmaraş kültürel mirası bakımından Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer almaktadır. Tekstil ve iplik sanayiinde Türkiye ve Ortadoğu'da adını duyurmuş olan Kahramanmaraş ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Uludaz Tepesi Türkiye'de en çok uğurböceği kolonisinin bulunduğu yerdir. Ayrıca yaylaları, köyleri, dağları, şelaleleri gibi birçok doğal güzelliklere sahip olan Kahramanmaraş binlerce yerli turisti ağırlamaktadır. Dondurması ile de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Kahramanmaraş'ta gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Kahramanmaraş gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Kahramanmaraş'ta Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • KAHRAMANMARAŞ KALESİ
  • DÖNGEL MAĞARASI
  • CEYHAN KÖPRÜSÜ (TAŞ KÖPRÜ)
  • GERMANİCİA ANTİK KENTİ
  • ESHABI KEHF KÜLLİYESİ
  • YEŞİLGÖZ
  • ABDÜLHAMİTHAN CAMİSİ
  • KAHRAMANMARAŞ ARKEOLOJİ MÜZESİ
  • KOCABAŞ KONAĞI-MARAŞ KÜLTÜR EVİ
  • TAŞ MEDRESE
  • YAVŞAN YAYLASI
  • KAHRAMANMARAŞ ULU CAMİ
  • TAŞ HAN
  • TARİHİ MARAŞ ÇARŞILARI
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Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
  • MAHMUT ARİF PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • ŞEYH ADİL ÇEŞMESİ
  • TEKİR VADİSİ
  • EKİNÖZÜ İÇMELERİ
  • DEDEOĞLU KONAĞI
  • KAPALI ÇARŞI
  • HATUNİYE CAMİİ
  • KATİP HAN / CUMHURİYET HANI
  • DELİGÖNÜLLER KONAĞI
  • SAVRUK MAĞARASI
  • SARAÇLAR ÇARŞISI
  • KUYUMCULAR ÇARŞISI
  • YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ
Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Kahramanmaraş Kalesi
  2. Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi
  3. Tematik Mutfak Müzesi - Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
  4. Abdülhamid Han Camii
  5. Ulu Camii
  6. Tarihi Ceyhan Köprüsü
  7. Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi
  8. Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi
  9. Mahmut Arif Paşa Konağı Kahramanmaraş Etnografya Müzesi
  10. Dijital Kurtuluş Müzesi
  11. Zekeriya Tanrıverdi Camii
  12. Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü
Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Kahramanmaraş Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Yedikuyular Kayak Merkezi
  2. Kapıçam Tabiat Parkı
  3. Ahir Dağı
  4. Dondurma Müzesi
  5. Arslanbey Parkı
  6. BlueLand
  7. Kılavuzlu Parkı
  8. Aliya İzzetbegoviç Parkı
  9. Kıbrıs Meydanı

Maraş tarhanası, Maraş dondurması, Maraş köfte, acem pilavı, Maraş Tava, cevizli kırma tatlısı, sömelek köfte gibi birçok Kahramanmaraş'a özgü lezzetleri de tadabilirsiniz.

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