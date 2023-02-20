Kahramanmaraş Gezilecek Yerler 2023 - Kahramanmaraş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Halk arasındaki kısa adıyla Maraş olarak bilinen, 7 Şubat 1973'te kahraman unvanıyla Kahramanmaraş olarak değiştirilen Kahramanmaraş, Türkiye'de yer alan illerden bir tanesidir. Batısında Kayseri ve Adana, Güneyinde Gaziantep ve Osmaniye, Kuzeyinde Sivas illeri yer almasından dolayı önemli bir noktada yer almaktadır. Kahramanmaraş'ta bulunan termik santraller Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %14'ünü karşıladığını söyleyebiliriz. Dövme dondurması, tarhanası ve biberi ile de meşhur olan Kahramanmaraş her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Eğer Kahramanmaraş'ı gezmek istiyorsanız tam size göre bir liste hazırladık. İşte Kahramanmaraş gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…