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Haberler Galeri Yaşam Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin
Giriş Tarihi: 03.10.2026 23:14 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 23:22

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

Pratik olsun diye artan yemeklerin üzerini alüminyum folyoyla kapatıp buzdolabına mı atıyorsunuz? Mutfaktaki en büyük yardımcımız olan folyo, asitli ve tuzlu bazı besinlerle uzun süre temas ettiğinde resmen kimyasal bir reaksiyona girerek eriyor! İşte, yemeğinize metalik bir tat bulaştıran ve kesinlikle folyodan uzak tutmanız gereken o 4 yiyecek...

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Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

Mutfakta hayat kurtaran, fırın tepsilerini kaplayan veya artan yemekleri hızla saklamamızı sağlayan alüminyum folyo, aslında her yiyecek için masum değil. Fırında kısa süreli pişirme işlemlerinde harika bir yalıtkan olan folyo; iş artan yemeği sarıp buzdolabında saatlerce veya günlerce bekletmeye gelince adeta kimyasal bir bombaya dönüşebiliyor.

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

Asitli, çok tuzlu ve nemli yiyecekler alüminyum folyo ile uzun süre temas ettiğinde, folyonun üzerindeki koruyucu 'alüminyum oksit' tabakasını parçalar. Bu kimyasal reaksiyon sonucunda folyoda küçük çukurlar, koyu gri lekeler ve erimeye bağlı delikler oluşur.

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Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

İşin en kötü yanı ise eriyen bu alüminyumun doğrudan yemeğinize geçerek ona rahatsız edici "metalik" bir tat vermesidir. Her ne kadar uzmanlar bu durumun akut bir zehirlenmeye yol açmayacağını söylese de, yemeğin tadını bozan ve folyoyu çürüten bu hatadan kesinlikle kaçınmak gerekiyor.

İşte buzdolabına kaldırırken folyoya doğrudan temas etmemesi gereken o 4 riskli yiyecek:

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Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

1. DOMATES VE SALÇA BAZLI YEMEKLER

İçinde bol miktarda domates sosu, salça veya acı sos bulunan yemekler (lazanya, makarna sosları, salçalı sulu yemekler) yüksek oranda asidiktir. Bu asitli yapı folyoyla saatlerce temas ettiğinde anında reaksiyon başlatır. Domatesli artıkları doğrudan folyoya sarmak yerine kapaklı cam bir kaba aktarmalısınız.

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

2. LİMON VE TURUNÇGİL İÇEREN YİYECEKLER

Limon soslu tavuk, üzerine misket limonu sıkılmış balık veya narenciye dilimleriyle süslenmiş yemekler, folyo için tam bir düşmandır. Sitrik asit ve yemeğin kendi nemi bir araya geldiğinde folyonun koruyucu yüzeyini çok hızlı eritir. Limonlu yemekleri saklamak için her zaman gıdaya uygun kaplar tercih edilmelidir.

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

3. SİRKELİ YEMEKLER VE TURŞULAR

Sirke soslu salatalar, sirkeyle marine edilmiş etler veya kornişon turşu gibi besinler sadece asitli olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek oranda tuz içerirler. "Asit + Tuz" kombinasyonu, alüminyum folyoyu çürütmek için en elverişli ortamı yaratır. Bu tür gıdaları folyoya sarmak, folyonun kısa sürede delik deşik olmasına yol açar.

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

4. BOL TUZLU VE SULU ETLER

Kuru bir sandviçin içine attığınız bir tutam tuz folyoya zarar vermez. Ancak salamura edilmiş, tuzlu suda bekletilmiş kümes hayvanları veya kendi sulu/tuzlu sosunda yatan etler uzun süre folyoyla sarılı kalmamalıdır. Nemli ve yoğun tuzlu yüzey, folyodaki klorür iyonlarını bozarak metali aşındırır.

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

PEKİ EN DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ NE?

Bu tür yemekleri saklamanın en güvenli yolu kapaklı cam saklama kapları kullanmaktır. Açılmış konserveleri kendi tenekesinde veya folyoya sararak saklamak yerine mutlaka başka bir kaba aktarın.

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

Eğer yemeğin üzerini mecburiyetten folyoyla kapatmanız gerekiyorsa, folyo ile yemek arasına bir parça pişirme kağıdı (yağlı kağıt) koyarak doğrudan teması ve kimyasal reaksiyonu sıfıra indirebilirsiniz.

Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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