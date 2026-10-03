Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin

İşin en kötü yanı ise eriyen bu alüminyumun doğrudan yemeğinize geçerek ona rahatsız edici "metalik" bir tat vermesidir. Her ne kadar uzmanlar bu durumun akut bir zehirlenmeye yol açmayacağını söylese de, yemeğin tadını bozan ve folyoyu çürüten bu hatadan kesinlikle kaçınmak gerekiyor.

İşte buzdolabına kaldırırken folyoya doğrudan temas etmemesi gereken o 4 riskli yiyecek: