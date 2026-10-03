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Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin
Giriş Tarihi: 03.10.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 23:22
Kalan yemeği folyoya saranlar dikkat! Alüminyumu çürütüp yemeğe karıştıran 4 besin
Pratik olsun diye artan yemeklerin üzerini alüminyum folyoyla kapatıp buzdolabına mı atıyorsunuz? Mutfaktaki en büyük yardımcımız olan folyo, asitli ve tuzlu bazı besinlerle uzun süre temas ettiğinde resmen kimyasal bir reaksiyona girerek eriyor! İşte, yemeğinize metalik bir tat bulaştıran ve kesinlikle folyodan uzak tutmanız gereken o 4 yiyecek...