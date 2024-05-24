Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!

Kalp değerlerim düşmüş. Kalbim büyüdüğü için yetmezlik gelişmiş bu nedenle kalbin sol tarafına kan pompalayamamış. Kayseri'de yapay kalp için birkaç hastane önerdiler. Seçimimi Akdeniz Üniversitesi'nden yana kullandım. Buradaki doktorlarla iletişime geçtim. Gelmeden önce kalp değerlerimi gönderdim. Hemen ambulansla acil gelmem gerektiğini söylediler. Durumum çok kritikti. 31 Mart 2021'de yapay kalp ameliyatı oldum. Çanta, yapay kalbe destek sağladı" ifadelerini kullandı.