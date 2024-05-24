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Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:41
Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!
Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki Mehmet İncedayı, geçirdiği zatürre sonrası kalp yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için kalp nakli olması şarttı. 3 yıl önce yapay kalp takılan ve bir yandan da kalp nakli bekleyen İncedayı, beklediği haberi 2 Mayıs'ta aldı!