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Haberler Yaşam Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:41

Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!

Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki Mehmet İncedayı, geçirdiği zatürre sonrası kalp yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için kalp nakli olması şarttı. 3 yıl önce yapay kalp takılan ve bir yandan da kalp nakli bekleyen İncedayı, beklediği haberi 2 Mayıs'ta aldı!

DHA
Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!

Kayseri'de yaşayan Mehmet İncedayı, 18 yaşındayken zatürre geçirdi. Zatürrenin ilerlemesi üzerine rahatsızlığı artan İncedayı'ya kalp yetmezliği teşhisi koyuldu. Durumu gün geçtikçe kötüleşen Mehmet İncedayı'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi önerildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi, tahlillerini incelediği İncedayı'ya, acilen Antalya'ya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!

KALP NAKLİ BAŞARIYLA YAPILDI

Kayseri'den Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Mehmet İncedayı'ya, 2021 Mart ayında yapay kalp takıldı. 3 sene boyunca kalbini çantasında taşıyan İncedayı, 6 ay önce sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Antalya'ya yerleşti. 2 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Kalp Koordinatörlüğü'nden telefonla aranan İncedayı'ya, beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Umut Ötgüne'nin kalbi başarıyla takıldı. Yıllar sonra kalbinin gerçek sesini duyan Mehmet İncedayı, nakil sonrasında sağlığına kavuştu.

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Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!

"HEMEN ACİL GELMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Kalp nakli sonrası AÜ Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Mehmet İncedayı, nakil öncesi yaşadığı zorlu süreçleri anlattı. 18 yaşındayken solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini aktaran Mehmet İncedayı, "Zatürreydim. Hastaneye gittim. İşin bu yönünü hiç tahmin etmemiştim. 18 yaşında kalp rahatsızlığı olmasını insan idrak edemiyor. Solunum yolu enfeksiyonu bir şekilde kalp yetmezliğine kadar gitmiş.

Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!

Kalp değerlerim düşmüş. Kalbim büyüdüğü için yetmezlik gelişmiş bu nedenle kalbin sol tarafına kan pompalayamamış. Kayseri'de yapay kalp için birkaç hastane önerdiler. Seçimimi Akdeniz Üniversitesi'nden yana kullandım. Buradaki doktorlarla iletişime geçtim. Gelmeden önce kalp değerlerimi gönderdim. Hemen ambulansla acil gelmem gerektiğini söylediler. Durumum çok kritikti. 31 Mart 2021'de yapay kalp ameliyatı oldum. Çanta, yapay kalbe destek sağladı" ifadelerini kullandı.

Kalbi 3 yıl sonra yeniden atmaya başladı: 21 yaşındaki Mehmet İncedayı mucizeyi yaşadı!

'ELEKTRİK KESİNTİSİ' KORKUSU

Yapay kalp ile yaşamanın zorluklarını anlatan İncedayı, "Yapay kalp büyük konfor ama o çantanın içerisinden giden enerjiler vücuduna kalp görevi görüyor. Bir şekilde hayata tutundum. Kendi hayatımdan hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Yapay kalple yaşarken düzenli spor yapamıyorsun, yüzemiyorsun.

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