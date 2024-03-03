Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…

BAKAN FİDAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Öntürk'ün eniştesi, evli, 3 çocuk babası şarkıcı Deniz Keser (54), "Kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Tartışmada cinayete kurban gittiğini öğrendik. Çok üzüldük. Cenazemizin yakılacağını öğrendik. Cenazemizi getirmek istedik. 10 bin dolar gibi büyük meblağ istendi. Ailecek bu rakamı ödeyemeyiz. Dışişleri Bakanlığımıza dilekçeyle müracaat ettik. Sağ olsun Bakanımız Hakan Fidan aracılığıyla iletişime geçildi. Devletimiz araya girerek mağduriyetimizi giderdi. Bakanımıza teşekkür ederiz" dedi.