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Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
11:28
Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…
İstanbul'da yaşayan ve dünya turuna çıkan 52 yaşındaki Ufuk Öntürk, Kamboçya'ya yerleşti. Ancak kaldığı otelde tabağın kırılması sonucu 6 kişi tarafından çekiçle katledildi. Ailesi ise korkunç olayı yetkiler Öntürk'ün cenazesini yakmak için izin isteyince öğrendi! Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girdi. Talihsiz adamın cenazesinin Türkiye'ye getireceği ve İslami usullere göre defnedileceği belirtildi!