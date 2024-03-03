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Haberler Yaşam Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:28

Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…

İstanbul'da yaşayan ve dünya turuna çıkan 52 yaşındaki Ufuk Öntürk, Kamboçya'ya yerleşti. Ancak kaldığı otelde tabağın kırılması sonucu 6 kişi tarafından çekiçle katledildi. Ailesi ise korkunç olayı yetkiler Öntürk'ün cenazesini yakmak için izin isteyince öğrendi! Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girdi. Talihsiz adamın cenazesinin Türkiye'ye getireceği ve İslami usullere göre defnedileceği belirtildi!

Ceyhan TORLAK
Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…

İstanbul'da yaşayan ve 8 yıl önce kalp krizi geçiren Ufuk Öntürk, iyileştikten sonra dünya turu yapmaya karar verdi. 2018'de ilk olarak Tayland'a giden Öntürk, daha sonra Kamboçya'ya gezdi.

Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…

Kamboçya'yı çok sevince buraya yerleşen Öntürk ile kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında sinirler gerildi. 25 Şubat'ta yaşananlar ise kelimenin tam anlamıyla vahşetti!

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Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…

ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜLER!

6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi. Öntürk'ün cinayete kurban gitmesi büyük üzüntü yaşayan yakınları, cenazenin yakılacağını öğrendiklerinde şoka girdi!

Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…

Öntürk'ün yakınları AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaşarak yardım istedi. İnan da durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletmesinin ardından Türk Dışişleri devreye girdi. Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazenin İslami usullere göre defnedilmesi için Türkiye'ye gönderilmesine karar verildi.

Kamboçya’da vahşet! Ufuk Öntürk çekiçle katledildi: Cenazesi yakılmak istenince…

BAKAN FİDAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Öntürk'ün eniştesi, evli, 3 çocuk babası şarkıcı Deniz Keser (54), "Kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Tartışmada cinayete kurban gittiğini öğrendik. Çok üzüldük. Cenazemizin yakılacağını öğrendik. Cenazemizi getirmek istedik. 10 bin dolar gibi büyük meblağ istendi. Ailecek bu rakamı ödeyemeyiz. Dışişleri Bakanlığımıza dilekçeyle müracaat ettik. Sağ olsun Bakanımız Hakan Fidan aracılığıyla iletişime geçildi. Devletimiz araya girerek mağduriyetimizi giderdi. Bakanımıza teşekkür ederiz" dedi.

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