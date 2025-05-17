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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
11:28
KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!
Kamu kurumlarına personel alım ilanları yayımlandı.Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumları hem KPSS şartı arayan hem de KPSS'siz başvurulabilen ilanlarla yeni personel alımı gerçekleştiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum, farklı pozisyonlara yönelik duyurular yayımlamayı sürdürüyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte en güncel ilanlar ve detaylar…