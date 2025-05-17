KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!

SAĞLIK BAKANLIĞI 19022 PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15342 sözleşmeli personel ile 3658 sürekli işçi alımı, 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Sürekli işçi alımı için başvurular 9 Mayısta, sözleşmeli personel alımı için başvurular 8 Mayısta, sözleşmeli bilişim personeli için başvurular ise 26 Mayıs tarihinde sona erecek.