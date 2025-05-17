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Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 11:28

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!

Kamu kurumlarına personel alım ilanları yayımlandı.Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumları hem KPSS şartı arayan hem de KPSS'siz başvurulabilen ilanlarla yeni personel alımı gerçekleştiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum, farklı pozisyonlara yönelik duyurular yayımlamayı sürdürüyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte en güncel ilanlar ve detaylar…

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!

Mayıs 2025 itibarıyla devlet kadrolarına memur ve işçi alımları devam ediyor. En güncel personel alımı ilanları ise Resmî Gazete ile kamu kurumlarının resmî internet siteleri üzerinden duyurulmuş durumda.İşte kamu kurumlarında memur alımına dair detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı için birçok kamu personeli alım ilanları yayımlandı!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!

SAĞLIK BAKANLIĞI 19022 PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15342 sözleşmeli personel ile 3658 sürekli işçi alımı, 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Sürekli işçi alımı için başvurular 9 Mayısta, sözleşmeli personel alımı için başvurular 8 Mayısta, sözleşmeli bilişim personeli için başvurular ise 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Başvurular 25 Nisan tarihinde başlayacak 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler dikkat!

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edeceğini duyurdu.

Toplamda 5 uzman personel alınacak pozisyonlar için başvurular 2 Mayıs – 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.