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KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
07:08
KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kamu personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının alım yaptığı listede 3 Mart 2025 başvuru tarihli ilanlar, memur olmak isteyen adayların gündeminde. İlanlarda başvuru şartları ve kontenjan bilgisi de paylaşıldı. Peki, Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı? İşte, detaylar...