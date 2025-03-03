KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 343 PERSONEL ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.