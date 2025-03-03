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Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:08

KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kamu personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının alım yaptığı listede 3 Mart 2025 başvuru tarihli ilanlar, memur olmak isteyen adayların gündeminde. İlanlarda başvuru şartları ve kontenjan bilgisi de paylaşıldı. Peki, Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında! Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere 2025 Kamu personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İlanların başvuru koşulları, meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2025 Kamu personel alımı başvuru şartları neler? İşte, başvuru ekranı ve detaylar..

KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TCDD işletmesi genel müdürlüğünden:

Teşekkülümüz iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alınacaktır.

İş gücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde, KPSS şartı aranarak 03.03.2025 – 07.03.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR'da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır.

İş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir.

KAMU PERSONEL ALIMI | 3 Mart 2025 ilanları yayında! Kamu personel alımı başladı mı, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 343 PERSONEL ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.