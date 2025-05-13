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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:34
KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?
Kamu personel alımı T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarla devam ediyor. Her ay birçok ilanın açıldığı ekranda Sağlık Bakanlığı, YÖK, TÜİK ve MEB olmak üzere birçok kuruma çeşitli kadrolarda alımlar gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 Kamu Personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte, detaylar...