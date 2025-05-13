KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?

Kamuya memur alımı için birçok kurum ve kuruluş personel alımı ilanı yayımlamaya devam ediyor. Her hafta birçok ilanın yayımlandığı sitede belediyeler, çeşitli bakanlıklar, eğitim kurumları ve belediyeler işçi, kadrolu, sürekli veya sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur, koşullar neler? İşte, detaylar...