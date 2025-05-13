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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:34

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?

Kamu personel alımı T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarla devam ediyor. Her ay birçok ilanın açıldığı ekranda Sağlık Bakanlığı, YÖK, TÜİK ve MEB olmak üzere birçok kuruma çeşitli kadrolarda alımlar gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 Kamu Personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?

Kamuya memur alımı için birçok kurum ve kuruluş personel alımı ilanı yayımlamaya devam ediyor. Her hafta birçok ilanın yayımlandığı sitede belediyeler, çeşitli bakanlıklar, eğitim kurumları ve belediyeler işçi, kadrolu, sürekli veya sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur, koşullar neler? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 19022 PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15342 sözleşmeli personel ile 3658 sürekli işçi alımı, 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Sürekli işçi alımı için başvurular 9 Mayısta, sözleşmeli personel alımı için başvurular 8 Mayısta, sözleşmeli bilişim personeli için başvurular ise 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 GÜNCEL: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak?

YÖK 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli ve 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.