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KAMU PERSOENL ALIMI İLANLARI MAYIS 2025 | Binlerce personel alımı yapılacak! MEB, Sağlık Bakanlığı...
Giriş Tarihi: 08.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
11:27
KAMU PERSOENL ALIMI İLANLARI MAYIS 2025 | Binlerce personel alımı yapılacak! MEB, Sağlık Bakanlığı...
Kamu personel alımı hız kesmeden devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı düzenli olarak yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve daha birçok kurum ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru koşulları neler? İşte, başvuru ekranı ve detaylar...