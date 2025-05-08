KAMU PERSOENL ALIMI İLANLARI MAYIS 2025 | Binlerce personel alımı yapılacak! MEB, Sağlık Bakanlığı...

Kamu personel alımı ilanları adayların gündeminde. Birçok kurum belirlenen kadrolara sözleşmeli, kadrolu, engelli, sürekli, eski hükümlü olmak üzere alımlar gerçekleştiriyor. Başvuru koşulları meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor. İlanlar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı resmi sitesinden yayımlanıyor. Peki, 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...