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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:33
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde
Regaib Gecesi İslam aleminin 2025 yılı içerisinde karşıladığı ilk özel gece olacak. Hadis ve fıkıh terimi olarak 'bol sevap ve mükâfat, faziletli amel' gibi anlamlara gelen kelime kandile adını veriyor. Müslümanlar ibadet planlarını çıkarmak üzere Regaip Kandili tarihine yoğunlaştı. Konuyla ilgili Diyanet takvimi kontrol ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte gündeme gelen tarih araştırılıyor. Peki, bugün kandil mi, Regaip Kandili ne zaman, yarın mı? İşte, cevabı...