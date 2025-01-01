Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:33

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde

Regaib Gecesi İslam aleminin 2025 yılı içerisinde karşıladığı ilk özel gece olacak. Hadis ve fıkıh terimi olarak 'bol sevap ve mükâfat, faziletli amel' gibi anlamlara gelen kelime kandile adını veriyor. Müslümanlar ibadet planlarını çıkarmak üzere Regaip Kandili tarihine yoğunlaştı. Konuyla ilgili Diyanet takvimi kontrol ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte gündeme gelen tarih araştırılıyor. Peki, bugün kandil mi, Regaip Kandili ne zaman, yarın mı? İşte, cevabı...

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde

Regaip Kandili ne zaman 2025 dini günler takvimi ile yanıt arıyor. Hicri takvimde Recep ayının ilk perşembesi olarak belirlenen kandilin anlam ve önemiyle birlikte yapılacak ibadetleri de araştırma konusu haline geldi. İşte, Diyanet kandil tarihleri...

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde

BUGÜN KANDİL Mİ?

Recep ayının ilk perşembesi idrak edilen Regaip Kandili hicri takvime göre ortaya çıkan tarihle Diyanet takviminde yerini aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Buna göre yılın ilk kandil gecesi Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" gibi anlamlara geliyor.

Regaib aynı zamanda hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi gündemde

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

SON DAKİKA