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Giriş Tarihi: 06.03.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 15:31

KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

Mart ayının ilk haftasında meydana gelecek dolunay, gökyüzü meraklıları için oldukça heyecan verici bir olay olacak. 2025 yılı Mart dolunayı sadece ayın ışığının en parlak olduğu bir anı işaret etmekle kalmayacak, aynı zamanda bir Kanlı Ay Tutulması'na da ev sahipliği yapacak. Bu eşsiz gök olayının burçlar üzerindeki etkileri ise araştırılıyor. Peki, 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek?

KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

Mart 2025'teki dolunay Başak burcunda gerçekleşiyor. Başak burcunun analitik, dikkatli ve organize edici doğası, bu dolunayda ön plana çıkacak. Bu dönem, genellikle bir şeylerin tamamlanması, netleşmesi ve düzenin sağlanması için uygun bir zaman olarak kabul edilir. Peki, 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? İşte, detaylar...

KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen ya da büyük ölçüde girmesi sonucu gerçekleşen bir doğa olayıdır. Ay, Dünya'nın "gölge konisi"ne (umbra) girdiğinde, Dünya'nın atmosferinden geçerek gelen ışığın kırılması nedeniyle Ay, kırmızımsı bir renk alır. Bu kırmızı ton, Ay'ın "kanlı" olarak tanımlanmasına yol açar. Işığın atmosferdeki parçacıklardan difüze olması sonucu ortaya çıkan bu renk değişikliği, Kanlı Ay Tutulması'nın en belirgin özelliğidir.

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KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

MART DOLUNAYI NE ZAMAN?
2025 Mart ayının tam dolunayı tarihi açıklandı. Buna göre, 14 Mart 2025'te saat 16.53'te tam dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay, Başak burcunun 24 derecesinde meydana gelecek.

KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Koçlar için, bu dolunay kişisel projelerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine odaklanma zamanı. İçsel gücünüzü ortaya koyarak cesur kararlar alabilirsiniz. Ancak, acele etmemek ve dengeli bir şekilde hareket etmek önemli olacaktır.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğalar, bu dolunayla birlikte gizli kalmış duygusal meseleleri çözebilirler. Geçmişten gelen yaralar veya bilinçaltındaki korkularla yüzleşme fırsatı bulabilirler. Ruhsal dengeyi bulmak, iyileşme sürecine girmek için iyi bir zaman.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler burcu için sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. Yeni sosyal çevreler, gruplar veya organizasyonlarda yer alabilirler. Bu dolunay, yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için uygun bir zaman olabilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeçler, kariyerlerinde önemli bir dönüm noktasına gelebilirler. İş hayatında yeni fırsatlar, terfiler veya değişiklikler olabilir. Kişisel hedefleriniz ile profesyonel yaşamınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan burçları, bu dolunayla birlikte kişisel inançlarını, eğitim hayatlarını veya uzun vadeli hedeflerini gözden geçirebilirler. Yurt dışı ile ilgili projeler veya seyahatler ön plana çıkabilir. Kendilerini daha fazla ifade etmek ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmak isteyebilirler.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Başaklar, bu dolunayda finansal konularda değişiklikler yaşayabilirler. Borçlar, alacaklar ve ortak kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Güvenlik duygusu ve maddi güvence sağlamak için adımlar atabilirsiniz.

KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Teraziler için, bu dolunay ilişkilerde önemli gelişmeler yaratabilir. Partnerleri ile aralarındaki dinamikleri gözden geçirebilirler. Evlilik veya ortaklıklarla ilgili kararlar alabilirler. Kendi ihtiyaçlarını ifade etme ve ilişkilerde denge kurma zamanı.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burçları, sağlık ve günlük rutinlerinde değişiklikler yapabilirler. İş hayatlarında yeni düzenlemeler yapma ve kişisel bakım konusunda adımlar atma zamanı. Sağlıklarına özen göstermeleri, stresten uzak durmaları önemli olacak.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burçları için yaratıcı projeler, hobiler ve çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir. Bu dolunay, sanatla ilgilenen Yaylar için yeni fırsatlar doğurabilir. Aynı zamanda, aşk hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Oğlaklar için, aile ve ev yaşamındaki değişiklikler ön planda olabilir. Bu dolunay, ailevi ilişkilerde önemli kararlar alınmasına, taşınma veya evle ilgili büyük değişimlere yol açabilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kova burçları, bu dolunayda yakın çevreleri, kardeşleri ve iletişimleri ile ilgili konularda hareket edebilirler. Eğitim, kısa seyahatler ve iletişimsel projelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Fikirlerinizi daha net ifade edebilir ve başkalarıyla iletişimde güçlü bir etki bırakabilirsiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burçları için, maddi konular ve gelir kaynakları ön plana çıkabilir. Dolunay, finansal hedeflerinizi netleştirmeniz için bir fırsat olabilir. Tasarruf yapma ve geleceğe yönelik sağlam bir finansal plan oluşturma zamanı.