KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Koçlar için, bu dolunay kişisel projelerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine odaklanma zamanı. İçsel gücünüzü ortaya koyarak cesur kararlar alabilirsiniz. Ancak, acele etmemek ve dengeli bir şekilde hareket etmek önemli olacaktır.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğalar, bu dolunayla birlikte gizli kalmış duygusal meseleleri çözebilirler. Geçmişten gelen yaralar veya bilinçaltındaki korkularla yüzleşme fırsatı bulabilirler. Ruhsal dengeyi bulmak, iyileşme sürecine girmek için iyi bir zaman.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler burcu için sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. Yeni sosyal çevreler, gruplar veya organizasyonlarda yer alabilirler. Bu dolunay, yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için uygun bir zaman olabilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeçler, kariyerlerinde önemli bir dönüm noktasına gelebilirler. İş hayatında yeni fırsatlar, terfiler veya değişiklikler olabilir. Kişisel hedefleriniz ile profesyonel yaşamınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan burçları, bu dolunayla birlikte kişisel inançlarını, eğitim hayatlarını veya uzun vadeli hedeflerini gözden geçirebilirler. Yurt dışı ile ilgili projeler veya seyahatler ön plana çıkabilir. Kendilerini daha fazla ifade etmek ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmak isteyebilirler.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Başaklar, bu dolunayda finansal konularda değişiklikler yaşayabilirler. Borçlar, alacaklar ve ortak kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Güvenlik duygusu ve maddi güvence sağlamak için adımlar atabilirsiniz.