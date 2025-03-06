KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Mart Dolunayı ne zaman, burçları nasıl etkileyecek? Akrep, kova, aslan...

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Teraziler için, bu dolunay ilişkilerde önemli gelişmeler yaratabilir. Partnerleri ile aralarındaki dinamikleri gözden geçirebilirler. Evlilik veya ortaklıklarla ilgili kararlar alabilirler. Kendi ihtiyaçlarını ifade etme ve ilişkilerde denge kurma zamanı.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burçları, sağlık ve günlük rutinlerinde değişiklikler yapabilirler. İş hayatlarında yeni düzenlemeler yapma ve kişisel bakım konusunda adımlar atma zamanı. Sağlıklarına özen göstermeleri, stresten uzak durmaları önemli olacak.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burçları için yaratıcı projeler, hobiler ve çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir. Bu dolunay, sanatla ilgilenen Yaylar için yeni fırsatlar doğurabilir. Aynı zamanda, aşk hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Oğlaklar için, aile ve ev yaşamındaki değişiklikler ön planda olabilir. Bu dolunay, ailevi ilişkilerde önemli kararlar alınmasına, taşınma veya evle ilgili büyük değişimlere yol açabilir.
Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kova burçları, bu dolunayda yakın çevreleri, kardeşleri ve iletişimleri ile ilgili konularda hareket edebilirler. Eğitim, kısa seyahatler ve iletişimsel projelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Fikirlerinizi daha net ifade edebilir ve başkalarıyla iletişimde güçlü bir etki bırakabilirsiniz.
Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burçları için, maddi konular ve gelir kaynakları ön plana çıkabilir. Dolunay, finansal hedeflerinizi netleştirmeniz için bir fırsat olabilir. Tasarruf yapma ve geleceğe yönelik sağlam bir finansal plan oluşturma zamanı.