ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇILDI

Haklarında "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, önceki gün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada olay anını gösteren, Emirhan Soytürk ile Ali Ilgın'ın yan yana yürüdüğü, Emirhan'ın Ali'ye yumruk attığı, sonrasında Muhammet Hanifi İriş'in tekme ve yumruklarla darp ettiği görüntüler izlendi. Görüntülerde, araçtan inen bir kadının tarafları ayırması ve Ali Ilgın'ın kalkıp sendeleyerek duvar kenarına doğru yürümesi de yer aldı.