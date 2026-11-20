Haberler
Galeri
Yaşam
Kanlı tişörtlerle zafer pozu vermişlerdi! Ali’yi kör eden saldırganlara tahliye kararı
Giriş Tarihi: 20.11.2026 09:32
Kanlı tişörtlerle zafer pozu vermişlerdi! Ali’yi kör eden saldırganlara tahliye kararı
Konya'da kendilerine küfür ettiğini öne sürdükleri 19 yaşındaki Ali Ilgın'ı demir cisimlerle öldüresiye döven ve bir gözünün geçici olarak görme yetisini kaybetmesine neden olmuşlardı. Yine o saldırganlar sosyal medya hesaplarından kanlı tişörtlerle zafer paylaşımları yapmıştı. Ali'ye kabusu yaşatan iki sanık hakkında karar çıktı. İşte detaylar...