Haberler
Yaşam
Kanser hastasına cinsel saldırıda bulunan sapık hemşire konuştu: 2-3 dakika öyle durdum ve…
Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
11:26
Kanser hastasına cinsel saldırıda bulunan sapık hemşire konuştu: 2-3 dakika öyle durdum ve…
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören akciğer kanseri hastası N.C. (63) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan hemşire Emre Kale (29) hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Sapık erkek hemşirenin 40.5 yıla kadar hapsi istendi. İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kale, "Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Cinsel organımı çıkardım ve 2-3 dakika öyle durdum. Pişmanlık, hem de bir görgü tanığının içeri girmesiyle vazgeçtim" dedi...