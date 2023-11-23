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Haberler Yaşam Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! "Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu..."
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:29

Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! "Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu..."

Kolon kanseri taramasında doktorların karşılaştığı görüntü şok etti! 63 yaşındaki bir hastanın gittiği düzenli taramalar esnasında bağırsaklarında canlı şekilde bulunan sinek keşfedildi. Doktorlar, sineğin bu noktaya kadar nasıl geldiğine dair soru işaretlerine dair cevaplar oldukça korkutucu.

Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu...

63 yaşındaki bir hasta, ABD'nin Missouri'de rutin kolon kanser taramasına gitmişti. Kolonoskopi için bağırsaklarına kamera yerleştirdiler ve kalın bağırsağın üst kısmındaki transvers kolona ulaşana kadar işlem normal şekilde devam etti.

Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu...

Sağlık görevlileri sinekle ilerleyen aşamalarda karşılaştığında büyük bir dehşete düştü. Sineğin adamın bağırsaklarına kadar nasıl ilerlediği net bir cevap alamadı.

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Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu...

Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktorlar, American Journal of Gastroenterology'de yayınladığı vakayı; 'Bu vaka çok nadir görülen bir kolonoskopik bulguyu temsil ediyor. Sağlam sineğin enine kolona nasıl ulaştığına dair bir gizem' olarak nitelendirdi.

Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu...

Hasta hiçbir semptomunun olmadığını ve sineğin vücuduna nasıl girdiğine dair hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.

Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu...

Hasta, işlemden önceki gün yapması gerektiği gibi sindirim sistemini boşaltmak için yalnızca sıvı tükettiğini söyledi.

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