Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! "Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu..."

Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktorlar, American Journal of Gastroenterology'de yayınladığı vakayı; 'Bu vaka çok nadir görülen bir kolonoskopik bulguyu temsil ediyor. Sağlam sineğin enine kolona nasıl ulaştığına dair bir gizem' olarak nitelendirdi.