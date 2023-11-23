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Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! "Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu..."
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
11:29
Kanser taramasında şok eden görüntü: Doktorlar cevap veremedi! "Bağırsaklarında canlı şekilde geziyordu..."
Kolon kanseri taramasında doktorların karşılaştığı görüntü şok etti! 63 yaşındaki bir hastanın gittiği düzenli taramalar esnasında bağırsaklarında canlı şekilde bulunan sinek keşfedildi. Doktorlar, sineğin bu noktaya kadar nasıl geldiğine dair soru işaretlerine dair cevaplar oldukça korkutucu.