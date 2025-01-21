Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!

"TUZ" SUÇLAMALARINA YANIT VERDİ

Duruşmadaki savunmasında davalı Prof. Dr. Canan Karatay, "Hastaneyi 2016'da gördüm. Muayene sırasında 3-4 sene çok iyi oldu. Bana teşekkür etti. Tuz önerdim diye suçlanıyorum. Vücut tuzsuz olduğu için tansiyonu yükseliyordu. Şeker hastasıydı, sigara ve alkol kullanıyordu. Değerleri düzelince yine alkola başladı. Sonra bana hiç gelmedi. 4 sene görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Buna çocuk bile inanmaz" dedi.