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Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
13:43
Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, her daim yaptığı açıklamalar ve önerdiği tedavi yöntemleri ile eleştirildi. Son olarak kanser hastası Ceyhun Ülker'e uyguladığı "Karatay tedavi yöntemleri"nden kaynaklı ölümüne neden olduğu iddia edildi. Hakkında açılan "meslekten men" davasına devam edilen Karatay'dan mahkemede ilginç bir savunma geldi: Çok saçma!