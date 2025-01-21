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Haberler Yaşam Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:43

Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, her daim yaptığı açıklamalar ve önerdiği tedavi yöntemleri ile eleştirildi. Son olarak kanser hastası Ceyhun Ülker'e uyguladığı "Karatay tedavi yöntemleri"nden kaynaklı ölümüne neden olduğu iddia edildi. Hakkında açılan "meslekten men" davasına devam edilen Karatay'dan mahkemede ilginç bir savunma geldi: Çok saçma!

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!

Hürriyet Ülker'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesine göre Ceyhun Ülker'e 2014'te yüksek tansiyon sorunuyla gittiği Yeditepe Üniversitesi'nde anjiyo yapılmış, 5 damarın yüzde 80-95 seviyesinde tıkalı olduğu belirtilerek, Bypass önerilmişti. Doğru hekim ve hastaneyi bulmak için gittiği farklı hastanelerde de tanı hep aynı söylenmişti.

Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!

2016'da televizyondan tanıdığı ve giderek de inandırıcı bulduğu Prof. Dr. Canan Karatay'ın çalıştığı özel hastaneye gitmiş, iddiaya göre herhangi bir tahlil veya ileri düzeyde görüntüleme yapılmadan, anjiyo raporlarına bakılmadan, Ülker'e kalp hastası değil şeker hastası olduğu, asıl sorunun yaşam biçiminden kaynaklandığı söylenmişti.

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Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!

Prof. Dr. Karatay "Tüm ilaçlar iptal" diyerek bolca tuz kullanmasını tavsiye etmişti. 4 yıl boyunca uygulanan bu ve benzeri 'doğal' tedaviler sonrası Ülker'in böbrekleri iflas etmiş, nakille hayatta kalarak kalıcı engellilik hali oluşmuştu. Süreç içinde de kansere yakalanarak 8 Kasım 2024 günü hayatını kaybetmişti.

Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!

"MESLEKTEN MEN" DAVASINDA KARATAY HAKİM KARŞISINDA

Hürriyet Ülker savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde Prof. Dr. Canan Karatay'ın "meslekten men" edilmesini talep etmişti. Hürriyet Ülker, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a, eşinin ölümüne yol açan tedavi süreci nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle dava açmıştı. İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi'ndeki davada bugün Canan Karatay'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya davalı Karatay katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Kanserli Ceyhun Ülker’in ölümüyle suçlanmıştı: Canan Karatay’dan ilginç savunma: Çok saçma!

"TUZ" SUÇLAMALARINA YANIT VERDİ

Duruşmadaki savunmasında davalı Prof. Dr. Canan Karatay, "Hastaneyi 2016'da gördüm. Muayene sırasında 3-4 sene çok iyi oldu. Bana teşekkür etti. Tuz önerdim diye suçlanıyorum. Vücut tuzsuz olduğu için tansiyonu yükseliyordu. Şeker hastasıydı, sigara ve alkol kullanıyordu. Değerleri düzelince yine alkola başladı. Sonra bana hiç gelmedi. 4 sene görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Buna çocuk bile inanmaz" dedi.

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